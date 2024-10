Mario Pasalic, giocatore dell'Atalanta, ha presentato la prossima partita di Champions League contro il Celtic.

Gennaro Di Finizio 22 ottobre 2024 (modifica il 22 ottobre 2024 | 15:38)

Mario Pasalic sarà uno dei protagonisti della sfida di domani che vedrà di fronte l'Atalanta ed il Celtic in Champions League. La Dea insegue la seconda vittoria nella massima competizione continentale, nella speranza di tenere la scia delle prima della classifica. C'è massima fiducia attorno alla squadra nerazzurra anche per quanto mostrato fino a questo momento sia in campionato che in Champions League.

Mario Pasalic è andato in gol durante l'ultima sfida di campionato contro il Venezia, e proprio lui ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna per presentare alla stampa quello che sarà un impegno molto importante per la sua Atalanta.

Atalanta-Celtic, parla Pasalic alla vigilia — "Non penso ai record, nei numeri mi perdo. Di certo non avrei mai pensato di raggiungere livelli così alti", ha detto proprio il giocatore dell'Atalanta alla vigilia del match di Champions. "Appena arrivato in Italia non pensavo che sarei arrivato a questi livelli, volevo solo fermarmi qualche anno nello stesso posto dopo aver girato cinque Paesi", le sue parole.

"Aver segnato 50 gol ed essere davanti agli altri croati che hanno giocato in Italia è bellissimo, ho superato anche gli attaccanti in quella lista. Mi auguro di farne ancora tanti e anche di fare tre punti domani", ha ancora ammesso Pasalic.

"Negli anni ho fatto di tutto, l'attaccante, il trequartista, l'esterno. Sono pronto a fare tutto. In carriera allo Spartak Mosca ho fatto il centrale in una difesa a tre", prosegue il jolly nerazzurro. Che sull'impegno contro gli scozzesi è netto:

Pasalic e l'obiettivo Champions — "Abbiamo fatto bene nelle prime due giornate di questa nuova League Phase, un formato a cui ci stiamo abituando anche se ogni partita fa storia a sé esattamente com'è sempre stato e bisogna essere mentalmente pronti. L'obiettivo è un altro step verso la qualificazione", ha spiegato Pasalic

"Giochiamo ogni tre giorni, è giusto che siano coinvolti tanti giocatori. L'Atalanta è forte, a chi subentra viene chiesto di dare qualcosa di più", ha ancora spiegato il giocatore croato.