L'ex attaccante di Bologna e Atalanta Anthony Mounier ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: il messaggio sui social.

Luca Paesano 13 ottobre 2024 (modifica il 13 ottobre 2024 | 21:09)

Senza squadra da ormai dieci mesi, l'ex meteora della Serie A Anthony Mounier ha deciso di dire addio al calcio giocato. Una carriera di alti e bassi la sua, con qualche rimpianto per non esser mai riuscito a mantenere le aspettative con le quali, a 20 anni, si era presentato al calcio con la maglia del Lione. A 37 anni, l'attaccante francese comunica con un post sul suo account Instagram la conclusione di questo capitolo della sua vita.

Mounier si ritira, l'annuncio dell'ex Bologna e Atalanta — Anthony Meunier ha deciso di dire addio al calcio e lo ha fatto attraverso un lungo post sui social che comincia così: "Caro Calcio, tu che mi hai dato tanto e che hai portato tanto fin dalla mia infanzia, è ora che ti saluti... Grazie per avermi permesso di realizzare il sogno di diventare un calciatore professionista... È a malincuore che scrivo queste poche righe, ma sono allo stesso tempo orgoglioso di aver dato tutto per più di 20 anni. Dal mio piccolo villaggio Etoile sul Rodano e dall'US Veore, passando per l'Olympique Lione che mi ha addestrato, mi ha visto crescere e fiorire al massimo livello, per poi passare da Nizza, Montpellier, Bologna, Atalanta, Panathinaikos, Apollon Smyrne e Athens Kallithea. Un grande GRAZIE", scrive Mounier ringraziando le società per cui è stato tesserato nel corso della sua lunga carriera.

Prosegue con i ringraziamenti: "Impossibile non avere un pensiero per tutte le persone che ho incrociato nel corso della mia carriera, tutti gli educatori, allenatori, presidenti, staff tecnici e medici, steward, dipendenti di diverse società e voi miei compagni di squadra, senza di voi il percorso non sarebbe sono state altrettanto belle.

Grazie a tutti i tifosi delle società dove sono passato, grazie per il vostro supporto nei momenti belli e meno belli!! Grazie ai miei agenti per avermi accompagnato in questa avventura. Grazie a mia mamma, mio fratello Maxime per esservi sacrificati per me. Grazie papà per avermi trasmesso la tua passione, purtroppo te ne sei andato troppo presto per vedermi, ma da lassù mi hai sempre vegliato e dato la forza di non lasciarmi mai andare di qualsiasi cosa. Grazie a mia moglie per esserci stata sin dall'inizio e per accompagnarmi ovunque, per supportarmi nei momenti difficili, e voi, Malo e Tom, per essere la mia forza motrice ogni giorno. Ho le lacrime agli occhi finendo queste poche righe. Sono convinto che il resto sarà altrettanto bello, ma mai troppo lontano dai campi di calcio. Grazie".

Mounier, le tappe della sua carriera — Anthony Mounier dice addio al calcio a 37 anni, dopo 403 presenze in carriera ed un bottino di 69 gol e 56 assist. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Olympique Lione, club con cui ha fatto il debutto tra i professionisti nel 2007. Nonostante il suo potenziale, Mounier non riesce a sfondare e nel 2009 si trasferisce al Nizza, dove ha avuto l'opportunità di giocare con continuità e con cui realizza 17 gol e 20 assist in 3 anni. Nel 2012, Mounier passa al Montpellier confermando il suo ottimo rendimento e mantenendo costante la sua media realizzativa: 14 gol e 20 assist nel triennio con la casacca de Le Petit Chelil.

Anthony Mounier, con la maglia dell'Olympique Lione nella stagione 2007/08 (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Nel suo periodo in Italia ci sono più delusioni che altro. Arrivato con grandi aspettative dopo stagioni importanti in Ligue 1, in Serie A non riesce mai realmente ad incidere. Né prima con il Bologna, né tantomeno dopo con l'Atalanta. Conclude il suo biennio italiano con 40 presenze e appena 4 reti segnate. Da lì in poi, per Mounier inizia una girandola di avventure poco segnanti in Grecia, fino ad una proficua esperienza con il Kallithea. Dopo essersi svincolato a gennaio 2024, l'attaccante francese ha deciso di concludere qui il suo lungo viaggio.