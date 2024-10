Cristiano Ronaldo è stato senza dubbio uno dei promotori dell'esodo dall'Europa all'Arabia Saudita: dopo di lui, infatti, tantissimi hanno deciso di sposare la causa e giocare nella Saudi Pro League, attirati da conguagli economici importanti ed anche dalla possibilità di dare vita ad un sistema nuovo ed in grado di lanciare il calcio anche dove lo sviluppo di questo sport non ha trovato terreno fertile.

Un esodo che non è ancora terminato, visto che sono ancora diversi i giocatori che stanno decidendo di accettare le proposte arabe. Uno degli ultimi poteva essere Victor Osimhen , cercato proprio dai club della Saudi Pro League, prima di finire in Turchia a giocare con la maglia del Galatasaray.

Cristiano Ronaldo continua ad essere centro nevralgico di questa rivoluzione, ed in queste ore il The Sun ha riportato una notizia molto interessante: il portoghese, infatti, avrebbe suggerito all'Al Nassr di puntare tutto su Kevin De Bruyne.

Il calciatore belga è in scadenza in contratto con il Manchester City, aspetto che potrebbero favorire proprio l'assalto dall'Arabia Saudita. Già in passato, tra l'altro, lo stesso De Bruyne aveva aperto pubblicamente alla possibilità di andare in giocare nella Saudi Pro League qualora "arrivasse un'offerta irrinunciabile".