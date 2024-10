Samuele Ricci ad oggi è riconosciuto come uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Il Torino se lo tiene stretto e pensa a come gestire la situazione nei prossimi mesi. Si, perchè Ricci è ormai noto sia finito al centro dell'attenzione con diversi club - anche esteri - che stanno attentamente valutando la situazione.

Ad oggi Ricci è un elemento inamovibile per il Torino, che proprio su di lui ha costruito lo sviluppo della manovra in ogni sua sfumatura. Eppure, c'è chi in casa granata pare abbia capito come la situazione possa cambiare alla fine di questa stagione.