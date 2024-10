L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa in vista del mach contro il Nottingham Forest e ha voluto togliere pressione alla sua squadra: "Non siamo pronti, l'obiettivo è colmare il gap passo dopo passo"

Sergio Pace Redattore 5 ottobre 2024 (modifica il 5 ottobre 2024 | 12:51)

L'inizio di stagione a Stamford Bridge fa ben sperare. Con Enzo Maresca al timone del Chelsea sono intenzionati a vivere una stagione diversa e che non abbia nulla a che vedere con il recente, fiacco e deludente passato. Si è ricostruito in casa Blues, ora tocca alla parte tecnica fare il resto. Ovvero vincere e fornire prestazioni degne della storia del club.

E così non può non essere elogiata la partenza del Chelsea in questo primissimo scorcio di Premier. I tredici punti in sei partite, con una differenza reti di +8, sono lo specchio di quanto di buono fatto sin qui. In Conference League il primo match contro i belgi del Gent è andata come doveva andare, con un poker di Nkunku e compagni che ha messo le cose in chiaro.

Ma sarà dura competere già da quest'anno con Manchester City e Arsenal in Premier League? Per il momento Maresca mette le mani avanti, forse per togliere un pochino di pressione alla sua squadra: "Non penso che possiamo competere con Manchester City e Arsenal", il pensiero espresso da Maresca in conferenza stampa in vista della partita contro il Nottingham Forest.

Chelsea, Maresca mette le mani avanti... — "Citizens e Gunners lavorano con lo stesso allenatore da nove e cinque anni. Se vuoi competere, ti serve quel tempo, è una grande differenza questa. L’obiettivo è migliorare e colmare il gap passo dopo passo, ma in questo momento non siamo pronti. Più tempo stai insieme e meglio è", le dichiarazioni del nuovo tecnico del Chelsea.

Sicuramente l'ottima partenza del Chelsea è sotto gli occhi di tutti: "Nei primi due mesi c’è stato tanto rumore attorno al club, ma spero che riusciamo a continuare su questa strada. Io non ero qua lo scorso anno, l'unica cosa che posso dire è che da quando sono al Chelsea mi piace essere concentrato. L'unica cosa che posso controllare è la parte di campo, tutto il resto non posso controllarlo e non mi interessa", ha detto Maresca.