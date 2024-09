Palmer chiude i giochi

Il punto esclamativo all'incontro lo mette Cole Palmer ad inizio ripresa, Nicholas Jackson si traveste da uomo-assist dopo la doppietta personale e serve l'ex attaccante inglese che non perdona la retroguardia degli Hammers, a tu per tu con Areola. Successo pesante per il Chelsea che aggancia al 4° posto il Newcastle, ko col Fulham (3-1), e temporaneamente l'Arsenal, impegnato domenica col Manchester City. Terza gara senza vittoria per il West Ham, quattordicesimo in classifica con 4 punti.