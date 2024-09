Derby della Mole, Juve e Torino in vetta alla 3′ giornata come nel 1979

Era dal settembre del 1979 che, fuori dalle prime due giornate, Juventus e Torino non si trovavano insieme in testa alla classifica. A ricordarlo è il collega Giuseppe Pastore durante "Rasoiate", podcast di "Cronache di spogliatoio". Era la terza giornata, anche in quel caso, in una stagione che portò alla prima stella dell’Inter.