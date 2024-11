Real Madrid, anche Vinicius va ko: Atalanta a rischio

Neanche il tempo di festeggiare il successo contro il Leganés , che ha consentito al Real Madrid di accorciare le distanze in classifica dal Barcellona , ​​che i bianchi si trovano a fare i conti con l'ennesimo infortunio della stagione. Mister Carlo Ancelotti , infatti, nelle prossime partite non potrà contare nemmeno su Vinícius Júnior .

Una pessima notizia per il Real Madrid , a pochi giorni dall'attesissima sfida di Champions League contro il Liverpool , capolista a punteggio pieno, in programma mercoledì 27 novembre (calcio d'inizio ore 21:00) ad Anfield Road. L'infortunio del brasiliano si aggiunge alle assenze già pesanti di Carvajal , Lucas Vázquez , oltre ai connazionali Rodrygo e Militão .

Nonostante sia stato regolarmente schierato da mister Ancelotti nella vittoriosa trasferta contro il Leganés, l'esterno madridista ha accusato dolore negli spogliatoi al termine della partita. Gli esami diagnostici hanno confermato un problema che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno un mese. È dunque improbabile che riesca a recuperare in tempo per la sfida contro l' Atalanta, terzultima gara della fase a gironi di Champions. Non è sicuramente un periodo semplice per Vinicius, al centro delle polemiche dopo il 2° posto alla cerimonia del Pallone d'Oro, assegnato a Rodri.