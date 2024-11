Jude Bellingham ha parlato ai media inglesi, rendendosi protagonista di uno sfogo riguardante gli Europei.

Gennaro Di Finizio 27 novembre 2024 (modifica il 27 novembre 2024 | 16:50)

L'Inghilterra la scorsa estate ha sfiorato la vittoria degli Europei, di nuovo. Arrivata in finale si è dovuta arrendere, di nuovo, stavolta sotto i colpi di una Spagna che si è dimostrata più forte ed in grado legittimare una posizione di forza che a livello internazionale viene riconosciuta in maniera decisa.

Per la nazionale inglese, insomma, non è ancora arrivato il tempo di alzare un trofeo, e la speranza è anche per i prossimi mondiali i tifosi possano tornare a sperare grazie all'arrivo di un nuovo ed importante allenatore.

Thomas Tuchel si è insediato proprio in queste settimane, ed ci si aspetta tanto dal suo lavoro. La direzione tecnica per la nazionale inglese sembra essere uno dei punti cruciali sui quali costruire il nuovo corso, aspetto del quale era consapevole la Federazione che ha deciso di adottare una svolta importante ed affidarsi ad un uomo di caratura internazionale e, aspetto non da poco, non inglese.

Inghilterra, le critiche a Bellingham dopo gli Europei — La sconfitta in finale contro la Spagna è una ferita aperta per la nazionale. I tifosi si aspettavano di più, nella speranza anche di poter avere una sorta di rivalsa dopo quella persa in casa contro l'Italia di Roberto Mancini. Così non è stato, e dopo gli Europei le critiche per i giocatori sono state tante.

Uno, in particolare, si è trovato al centro di un vortice mediatico molto importante. Stiamo parlando di Jude Bellingham, stella dell'Inghilterra e del Real Madrid: è stato lui, secondo molti, una delle delusioni principali della finale di Euro 2024 giocata all'Olympiastadion.

Inghilterra, lo sfogo di Bellingham — Il giocatore inglese non ci sta. Cosi è arrivato uno sfogo importante da parte della stella del Real Madrid, in relazione a quelle critiche cosi pesanti piovute su di lui: "Ho perso molto il sorriso giocando per l'Inghilterra dopo gli Europei, perché mi sono sentito un po' maltrattato rispetto a quello che avevo dato", ha spiegato Jude ai media inglesi come riportato da TMW.

Visualizza questo post su Instagram

"Il sorriso è tornato (ora, ndr). Penso che sia stato un po' troppo duro nei miei confronti. Mi sono sentito un po' come il capro espiatorio. Forse mi sono sentito un po' dispiaciuto per me stesso", ha ancora detto il giocatore del Real Madrid.

Bellingham, va detto, è ritrovato equilibrio con il Real Madrid, al netto di quelli che sono dei risultati non particolarmente entusiasmanti per i blancos in questo avvio di stagione.