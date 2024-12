Ronaldo si candida come presidente CBF: “Presenterò alle Federazioni progetti mai visti prima”

La lettera di Ronaldo

"È stato il calcio brasiliano ad aprirmi le porte del mondo intero. Non da giocatore, non parlo della mia storia. Il nostro calcio è molto più grande di me. Parlo di indossare la campana, del peso che porta. Essere il calcio brasiliano in ogni angolo del pianeta, rappresentare l’antica passione nazionale che andava ben oltre i suoi confini. Siamo ancora l’unica squadra cinque volte campione del mondo, ma al momento anche il nostro concetto di eccellenza è molto al di sotto delle nostre potenzialità. Abbiamo perso l’essenza? Cos’altro è andato perduto? Non posso tornare in campo come molti di voi mi chiedono. Non credo nemmeno che le nostre più grandi sconfitte degli ultimi anni siano avvenute all’interno del terreno di gioco. Non sono state trasmesse in televisione. Dobbiamo guardare fuori dai riflettori. Nelle istituzioni. Per la mentalità dei nostri atleti. Per le nostre relazioni".