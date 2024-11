Il Mirassol dell'ex Reggina e Livorno Mozart è stato promosso per la prima volta nella sua storia nel massimo campionato brasiliano, il Brasileirão. E pensare che nel 2020 la squadra gialloverde era in Serie D...

Una storica promozione che sa di impresa. Il Mirassol l'ha fatta grossa e si è regalato una gioia immensa. La squadra gialloverde, con sede nella città dello stato di San Paolo , ha ottenuto la prima storica promozione in Serie A brasiliana. Il Leão da Alta Araraquarense dal 19 ottobre ha ottenuto 5 vittorie nelle ultime 7 partite in Serie B.

L'ultimo successo per 1-0 sulla Chapecoense (gol di Iury Castilho ) ha permesso al Mirassol di chiudere una stagione memorabile con la promozione nel campionato Brasileirão. Il club gialloverde ha chiuso con 67 punti al secondo posto alle spalle del Santos , nobile decaduta tornata in paradiso dopo un anno di purgatorio in Serie B. Con il Peixe e il Mirassol promosse anche Sport Recife e Ceará .

Ma c'è di più, perché dalle parti di Mirassol non ci si è voluto far mancare proprio nulla in questi anni. Il club è stato fondato il 9 novembre 1925. La prima storica stagione nel Brasileirão coinciderà con il centesimo anniversario della fondazione del club. E chi ha guidato il Mirassol verso la gloria? Sulla panchina gialloverde da maggio 2023 siede Mozart Santos Batista Júnior, meglio noto come Mozart. Proprio lui, l'ex centrocampista di Reggina (dal 2000 al 2005) e Livorno (2009/2010). Alla guida del Mirassol Mozart ha collezionato 38 vittorie, 23 pareggi e 22 sconfitte in 83 partite complessive.