Atl. Goianiense, finale derby ok con il Goiás ma non basta: Mozart, l’ex Reggina esonerato

Dalle parti del Granillo non hanno dimenticato la sua generosità in campo, ma da allenatore anche a Mozart può capitare qualche disavventura

L'Atlético Goianiense ha dato l'annuncio dell'esonero di Mozart con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali social: "L'Atlético Goianiense annuncia l'esonero dell'allenatore Mozart. Abbiamo preso questa decisione perché capiamo che la squadra ha la capacità di fare di più e per la necessità di un modo diverso di giocare. Riconosciamo il suo carattere encomiabile e il suo atteggiamento professionale. Ma alcune caratteristiche del suo lavoro non rientrano nei protocolli del club. L'Atlético non ha tempo di aspettare e purtroppo le varianti del mister non si adattavano alle nostre caratteristiche. Ti ringraziamo per la tua condotta e ti auguriamo buona fortuna e successo nella tua carriera".