Psg-Monaco si decide nel recupero: Dembelé regala la Supercoppa ai parigini

La Supercoppa di Francia è del Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Decide Dembelé al minuto 92: la cronaca della partita

Enrico Pecci Redattore 5 gennaio - 20:23

La Supercoppa di Francia non cambia padrone. Continua il dominio del Psg che si aggiudica il trofeo per la tredicesima volta ed addirittura l'undicesima nelle ultime 12 edizioni. Nella finalissima di Doha ad arrendersi è il Monaco: la decide Ousmane Dembelé nel recupero. Il primo trofeo della stagione francese va alla squadra di Luis Enrique.

Psg-Monaco, primo tempo a tinte parigine ma i monegaschi resistono — Il Paris Saint-Germain parte subito forte e sfiora diverse volte il vantaggio già in avvio di match. Ci prova subito Dembelé che raccoglie un passaggio al limite dell’area per esplodere un tiro che viene però respinto dalla difesa avversaria. Successivamente è Doue a sfiorare l'1-0 colpendo la traversa con Kohn già battuto, poi Dembelé impegna nuovamente il portiere del Monaco che si supera con un grande intervento. La prima occasione per la squadra di Hutter la confeziona Vanderson, che ci prova con un missile dalla distanza: il pallone termina alto. Al 30' Vitinha va al tiro dal limite dell'area con il pallone che esce di un soffio sulla sinistra.

Ancora occasioni per il Psg nel finale di primo tempo: Kang-In Lee si rende pericoloso due volte ma sbaglia la conclusione, mentre al 40' deve sporcarsi i guantoni anche Gigio Donnarumma su un tentativo di Akliouche. Si va negli spogliatoi con il risultato ancora in grande equilibrio.

Il secondo tempo di Psg-Monaco: la decide Dembelé allo scadere — Nella ripresa non cambia il copione della partita. Il Psg attacca e crea occasioni, ma il Monaco resiste provando a rispondere colpo su colpo. Ben Seghir impegna nuovamente Donnarumma ad inizio secondo tempo, poi cresce il pressing della formazione di Luis Enrique. Doue torna pericoloso dalle parti di Kohn con un rasoterra ben indirizzato nell'angolino basso di sinistra. Al 74' Hakimi raccoglie uno splendido filtrante in area di rigore, ma fallisce un'occasione clamorosa per un altro grande intervento del portiere avversario.

All'80' i monegaschi si riaffacciano in avanti con Minamino che impegna Donnarumma. Quando il match sembrava indirizzato verso i tempi supplementari, però, arriva la rete che decide la Supercoppa. Al minuto 92, in pieno recupero, Fabian Ruiz crossa dalla sinistra e pesca perfettamente Dembelé sulla parte opposta: per l'ex Borussia Dortmund e Barcellona è un gioco da ragazzi spingere in rete il gol vittoria. A Doha trionfa la squadra di Luis Enrique.

Dembele al Paris Saint-Germain (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)