Paris Saint-Germain e Monaco si sfidano a Doha per la Supercoppa: le probabili scelte dei due allenatori in vista della partita.

Luca Paesano Redattore 5 gennaio 2025 (modifica il 5 gennaio 2025 | 08:01)

Si accendono i riflettori sul big match del calcio francese. Domani pomeriggio, alle ore 17:30, va in scena allo Stadio 974 di Doha la Supercoppa di Francia. Ad affrontarsi per il titolo ci saranno Paris Saint-Germain e Monaco, in una riedizione delle grandi finali del 2017 e del 2018 che videro in entrambe le occasioni trionfare i parigini.

PSG-Monaco, come arrivano le due squadre alla finale — Le due formazioni si affrontano nuovamente dopo l’incrocio di appena 15 giorni fa in Ligue 1, nell’anticipo della giornata di campionato che avrebbero dovuto disputare proprio in questo weekend. Allo Stade Louis II, la squadra di Luis Enrique si è imposta con un bel 4-2, che ha consentito ai parigini di chiudere serenamente l’anno e allungare in vetta.

Non è un periodo facilissimo per il Monaco, che dopo un avvio di stagione quasi perfetto sta attraversando ora un’evidente flessione. Il club biancorosso ha vinto solamente due delle ultime 8 partite giocate in campionato, perdendo decisamente terreno e, probabilmente, lasciando scivolare inesorabilmente il titolo, ancora una volta, tra le grinfie del PSG.

Dal canto suo, il Paris Saint-Germain sta facendo come spesso accade un campionato a parte in Ligue 1, e dopo 16 partite sono già 10 i punti di vantaggio su chi insegue. Tuttavia, se non ha rivali in patria, non si può affatto dire lo stesso in Europa. Con 7 punti in 6 partite (il Monaco ne ha conquistati invece 10), il PSG è attualmente fuori dalle prime ventiquattro e potenzialmente, e clamorosamente, eliminato.

La probabile formazione del Paris Saint-Germain — L’unico dubbio in casa PSG è rappresentato da Presnel Kimpebe, che ancora non ha smaltito il proprio problema muscolare ed è da valutare. A parte il difensore francese, tutti gli altri dovrebbero essere disponibili per domani.

Gigio Donnarumma è tornato ad allenarsi dopo il brutto scontro con Singo nella sfida di campionato, ma Luis Enrique potrebbe evitare rischi e confermare Matvey Safonov tra i pali. Achraf Hakimi e Nuno Mendes dovrebbero essere i terzini, mentre Marquinhos e Pacho giocheranno al centro della difesa. Vitinha, Zaire-Emery e Joao Neves formeranno il terzetto di centrocampo. Ousmane Dembele e Bradley Barcola agiranno come sempre sulle fasce, mentre l’unico ballottaggio è quello in attacco tra Ramos e Doué.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembélé, Ramos, Barcola. All: Luis Enrique.

La probabile formazione del Monaco — Tantissime, invece, le assenze in casa Monaco. Singo è squalificato, mentre sono out per problemi fisici Denis Zakaria, Christian Mawissa, Radoslaw Majecki, Krepin Diatta e Folarin Balogun. Arruolabili invece Diop e Camara.

Hutter dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Philipp Köhn in porta e Vanderson, Kehrer, Salisu e Teze in difesa. In mediana toccherà a Magassa e Lamine Camara. Sulla linea dei trequartisti invece proveranno a regalare la solita fantasia Akliouche, Golovin e Ben Seghir. L'unica punta sarà Breel Embolo, data l'assenza di Balogun.

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Teze, Kehrer, Salisu, Vanderson; Magassa, Camara; Akilouche, Ben Seghir, Golovin; Embolo. All: Adolf Hutter.