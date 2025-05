La promozione del Metz, la retrocessione del Reims: il quadro completo della prossima Ligue 1

Che sarebbe stata una partita equilibrata e combattuta era evidente sin dall’andata, finita 1-1. Ieri, in casa del Reims, al Metz è riuscito il miracolo. Dopo un altro 1-1 nei tempi regolamentari, ai supplementari gli ospiti sono riusciti a trovare i due gol che consentono il ritorno in Ligue 1 dopo solo una stagione. La partita è finita quindi 1-3. Una rivincita, vista la retrocessione che, solo 12 mesi fa, era toccata alla squadra della Mosella. In quell’occasione, nello spareggio contro il Saint-Etienne, il gol che aveva condannato alla Ligue 2 il Metz era arrivato al 117’. Una beffa che ora è stata spazzata via. Alpha Touré, al 110’, e Gauthier Hein, al 114’ hanno dato il là alla festa di una città intera.