Dove vedere Lille-Nizza in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Lille-Nizza: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 21:02)

Siamo quasi alla fine anche del campionato francese. La Ligue 1, giunta ormai alla trentesima giornata - ricordiamo, in un campionato a diciotto squadre - non ha ancora emesso tutti i verdetti. Titolo e Champions League sono infatti ancora da strappare. La sfida tra Lille e Nizza, che si terrà sabato alle ore 21:05, sarà decisivo per la qualificazione alla massima competizione europea. Scopri come vedere la partita continuando a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LILLE-NIZZA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Lille si presenta al match contro il Nizza al terzo posto con 53 punti in classifica, con l'obiettivo di guadagnare l'accesso alla prossima Champions League. Strappare il pass fino a pochi mesi fa sembrava un'impresa ardua, ma la formazione di Genesio ha inanellato ottimi risultati, grazie anche all'esperienza ed i gol dell'ex Milan Olivier Giroud, che sta trascinando la squadra a concludere il campionato al terzo gradino del podio. Diametralmente opposto è il momento di forma degli avversari, dato che sono appena sopra la zona che scotta. Il biglietto da visita del Nizza recita due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate, contro Psg ed il sorprendente Strasburgo, che quest'anno è stato parecchio competitivo sia in Francia che in Europa. Al momento, il Nizza ha quattro punto sulla terzultima posizione e deve cercare di blindare la categoria, chiudendo il discorso permanenza in Ligue 1 il prima possibile.

Le probabili formazioni di Lille-Nizza — Il Lille scende in campo con il suo solito e dinamico 4-2-3-1, modulo in cui il terminale offensivo, Pardo, sarà coadiuvato da Haraldsson, Correia e Mukau. Di tutt'altro ordine di idee è la squadra allenata da Puel, che scende in campo con un 5-3-2 di stampo difensivo, in cui le chiavi dell'attacco saranno nelle mani di Wahi e Cho.

Lille (4-2-3-1): Özer; Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud; Bentaleb, André; Mukau, Haraldsson, F. Correia; Fernandez-Pardo. Allenatore: Genesio

Nizza (5-3-2): Diouf; Clauss, A. Mendy, Oppong, Bard, Abdi; Louchet, Vanhoutte, S. Diop; Wahi, Cho. Allenatore: Puel