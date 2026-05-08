Il Manchester City sperava di trovarsi in una situazione migliore a questo punto della stagione. Dopo le settimane di rincorsa selvaggia all'Arsenal di Mikel Arteta, la squadra di Pep Guardiola aveva la preda nel mirino ma l'ha mancata. Dopo lo scontro diretto contro i gunners, vinto per 2-1, i citizen sembravano avere il titolo in pugno eppure, l'Everton di David Moyes aveva piani differenti. Il 3-3 affannato in casa dei toffees ha disperso un'ombra di negatività sul finale di stagione del Manchester City.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 19 APRILE: I tifosi si godono l'atmosfera pre-partita fuori dallo stadio prima della partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal all'Etihad Stadium il 19 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

In ballo c'è anche una finale di FA Cup contro un disastrato Chelsea, ma al termine della Premier League mancano solo 3 partite (4 per la banda di Pep Guardiola). Il calendario è abbastanza tosto: Brentford, Crystal Palace, Bournemouth e Aston Villa. 2 squadre in lotta per un posto europeo e 2 concentrate nelle rispettive finali europee. Tuttavia, per il match all'Etihad Stadium contro il Brentford di domani è in programma un cambiamento particolare...

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La rinomina temporanea dell'Etihad Stadium

Il Manchester City rinominerà ufficialmente il proprio Etihad Stadium per via di un'iniziativa benefica. Il club infatti chiamerà la propria casa (solo per la sfida di domani) con la denominazione dell'ente benefico ufficiale della squadra azzurra: "". Per la promozione dell'iniziativa, il marchio sarà presente in larga misura all'interno dello stadio e anche i calciatori indosseranno il logo dell'organizzazione prima dell'inizio del match. La voce diha girato negli autobus e nei tram della città e persino le grafiche social del club sono state co-costruite con la comunità, facendole disegnare agli studenti delle scuole locali.

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Partite in streaming live

Si tratta di 3 giornate interamente dedicate all'ente benefico, tra cui un match-day. A proposito dell'iniziativa ha parlato il CEO di City in the Community, Mike Geary: "Il Community Matchday è un momento della stagione in cui tutti coloro che sono legati al Manchester City si riuniscono per celebrare l'impatto del club nella comunità. È un potente promemoria di ciò che si può fare quando una società di calcio e la sua comunità si uniscono per un obiettivo comune. Siamo grati alla prima squadra maschile per la loro disponibilità e l'impegno nella nostra organizzazione".

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