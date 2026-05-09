Ci sono trionfi che hanno un sapore diverso. Il popolo neroazzurro lo sa bene, essendo abituato ad alti e bassi da tutta una vita. Il 21esimo scudetto dell'Inter, portato in viale della Liberazione da Chivu e i suoi ragazzi, è uno di quelli. Dal dolore immenso per il finale della scorsa stagione alla gioia per un trionfo arrivato con tre giornate di anticipo, ripercorriamo i momenti più belli della stagione dell'Inter fino alla conquista del 21esimo scudetto.

FC Internazionale Milano, Milan – 3 maggio 2026: i giocatori dell’FC Internazionale Milano festeggiano dopo la conferma del risultato della partita di Serie A tra FC Internazionale Milano e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026 a Milan, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

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Chivu, la scelta divisiva

. Fuori in semifinale dicontro i rivali di sempre del Milan , uno scudetto perso punto a punto contro il nemicoe una sconfitta - la più netta della storia delle finali - in finale dicontro i ragazzi terribili del. Il conseguente - e quasi ovvio - addio diha lasciato tutta la gente di fede neroazzurra in balia delle onde e dei dubbi. La scelta della società di puntare su Cristian Chivu -- ancora di più. Soprattutto perchè arrivata dopo un secco no di

L'idea di Marotta e co. di puntare sull'ex terzino di Inter e Roma ha lasciato interdetti la maggior parte dei tifosi. Per molti è sembrata un'idea figlia degli eventi e non di una strategia ben delineata. Il tecnico si è presentato ai microfoni in sala stampa senza paura, consapevole degli ostacoli che avrebbe potuto e dovuto affrontare. In primis, i dubbi dei suoi stessi tifosi.

Los Angeles, California – 14 giugno 2025: il presidente e amministratore delegato dell’FC Internazionale Milano, Giuseppe Marotta, parla con i media durante la conferenza stampa di presentazione dell’allenatore Cristian Chivu dell’FC Internazionale Milano il 14 giugno 2025 a Los Angeles, California. (Foto di Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Il mondiale per club e il mercato

L'avventura di Cristian Chivu sulla panchina neroazzurra è iniziata prematuramente, visto che il primodella storia è iniziato a pochi giorni di distanza dalla fine del campionato. La spedizione americana è stato il primo banco di prova per il tecnico romeno. L'idea era quella di iniziare a testare un gruppo cotto da una stagione devastante e iniziare a prendere le misure., non avendo paura a schieraretra i titolari sin da subito.

I neroazzurri sono usciti in maniera prematura perdendo 2-0 contro il Fluminense, ma è nel post-gara che è successo qualcosa di insolito. Il capitano, Lautaro Martinez, si è presentato ai microfoni con un secco: "Chi non vuol star qui, vada via". Dopo di lui il presidente Marotta, con un tentativo goffo di riparare: "Probabilmente si sarà riferito alla situazione Chalanoglou". L'esperienza in America è finita così, con più dubbi di prima.

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La nuova serie A

Tra malumori nello spogliatoio e rosa da svecchiare, al ritorno dal Mondiale tutti si aspettavano una rivoluzione in casa Inter. Dopo, che erano già stati annunciati prima del torneo, la dirigenza interista è andata forte prima sue poi su. Sono arrivati alla finedaldal, ein prestito dalper sostituire il partente, diretto a. La rosa per il resto è rimasta la stessa, con tutti i dubbi dei tifosi dopo le parole del capitano Lautaro Martinez.Alla griglia di partenza, si presentano ildi Antonio Conte fresco campione d'Italia con una rosa nettamente rinforzata, il Milan che ha scelto di affidare le chiavi dell'auto acon in più(arrivato dopo la prima giornata di campionato), lacon un reparto offensivo rinforzato con gli innesti di, guidata dae la Roma che ha sceltocome l'uomo della rinascita.

L'avvio dei neroazzurri è in linea con il finale della scorsa stagione e il mondiale per club: dopo la netta vittoria per 5-0 contro il Torino, arrivano due sconfitte, una con l'Udinese e l'altra contro i rivali di sempre della Juventus. 3 punti in 9 gare, e il progetto Chivu che sembra destinato ad ancorarsi prima del tempo. L'Inter però torna a vincere, e fa 12 su 12 contro Sassuolo, Cagliari, Cremonese e Roma.

Naples, Italia – 6 aprile 2026: Luka Modrić dell’AC Milan in azione durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AC Milan allo Stadio Diego Armando Maradona il 6 aprile 2026 a Naples, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

I big match

In casa Inter però c'è un grande problema, che, a detta di tutti, può essere decisivo nella corsa al titolo. I neroazzurri non riescono ad imporsi nelle sfide contro le rivali al titolo. Nel girone di andata. La vittoria del titolo passa anche da queste partite.

Questo problema delle grandi sfide si ripercuote anche in Champions League: dopo le prime 4 vittorie contro avversarie alla mano, i neroazzurri subiscono 3 sconfitte consecutive contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal. Non basta infatti la vittoria all'ultima giornata contro il Borussia Dortmund, e i neroazzurri mancano l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Milan, Italia – 9 dicembre 2025: Lautaro Martínez dell’FC Internazionale Milano protesta con l’arbitro Felix Zwayer durante la partita della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, 6ª giornata, tra FC Internazionale Milano e Liverpool FC allo Stadio San Siro il 9 dicembre 2025 a Milan, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Dr. Jekyll e Mr. Hyde

In Champions League le cose non proseguono bene. I neroazzurri trovano ilai sedicesimi, una squadra completamente alla portata. Ma, e vengono eliminati grazie ad una doppia sconfitta contro i norvegesi, nonostante le ampie differenze tra le due rose. La conferma della fattibilità della gara arriva nel turno successivo, turno nel quale il Bodo viene eliminato dalloche batte i norvegesi 5-0 in casa.

Dall'altro lato però, i neroazzurri si focalizzano completamente sull'obiettivo tricolore: le vibrazioni sono le stesse di due anni prima, anno della conquista della seconda stella. In campionato i neroazzurri sono un rullo compressore. Nelle 14 gare che dividono l'andata e il ritorno contro il Milan, l'Inter conquista 40 punti su 42 a disposizione. La vera svolta della stagione arriva proprio nel periodo più complicato. Di queste 14 gare, due sono contro le rivali Napoli e Juventus.

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Il ritorno di Napoli e Milan

, in una gara combattutissima, forse la più bella del campionato. Ma il vero turning point sono i 3 punti contro i rivali torinesi. La gara farà - e fa tutt'oggi - parlare: nel primo tempoaccentua e di parecchio una caduta e costringe l'arbitro a mandare fuori. I bianconeri restano in 10, nonostante ciò riescono a rimontare due volte su due. Al' 89esimo il tabellino dice 2-2, nonostante una partita in superiorità numerica., i neroazzurri non riescono a vincere neanche una gara in cui un errore arbitrale ha dato un palese vantaggio. Manon ci sta, e un minuto dopo tira una rasoiata delle sue:Alla sfida contro i rossoneri, l'Inter arriva con 7 punti di vantaggio.- in pratica -. Allegri però prepara la partita come solo lui sa fare. Dopo qualche minuto, come rivelano i bordocampisti di, dice ad: "Infilati dietro Luis Henrique". Detto fatto,. Nonostante gli sforzi, l'Inter non riesce a segnare, e il Milan vince l'ennesimo derby.

Florence, Italia – 22 marzo 2026: (da sinistra a destra) Yann Aurel Bisseck dell’FC Internazionale Milano e Robin Gosens dell’ACF Fiorentina in azione durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e FC Internazionale Milano allo Stadio Artemio Franchi il 22 marzo 2026 a Florence, Italia. (Foto di Mattia Pistoia – Inter/Inter via Getty Images)

Si rifanno sotto, per l'ennesima volta in stagione, i fantasmi del passato. Ora l'Inter ha solo 4 punti di vantaggio, e in 9 gare tutto può succedere. Nel frattempo, anche il Napoli ha iniziato ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi, e il fiato sul collo arriva da due direzioni. Le due partite successive non aiutano: contro Atalanta e Fiorentina arrivano solo due punti, mentre alcune assenze importanti - Lautaro Martinez su tutti - portano la squadra ad un momento no, fisico e mentale.

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Il rush finale

Napoli e Milan non sembrano riuscire ad approfittare di questo momento di flessione dei neroazzurri, che stremati continuano a dirigersi verso l'obiettivo.. Prima la Roma, che si presenta acon la volontà di fare punti in ottica Champions League. Rientra in campo Lautaro Martinez, e si vede:. San Siro riabbraccia il suo eroe, ma la partita è di quelle ostiche. Al 40esimopareggia i conti, le ombre sono sempre più grandi.

Ma Chalanoglou, uno degli altri grandi assenti di questa stagione, inventa una giocata delle sue: un tiro da 40 metri che Svilar non può leggere, è il 47esimo e l'Inter chiude il primo tempo in vantaggio. Il rientro in campo è un tripudio neroazzurro: Lautaro di nuovo, poi Thuram e infine Barella. Il gol di Pellegrini chiude la gara sul 5-2: nel giorno di Pasqua l'Inter è rinata, e lo ha fatto grazie ai suoi uomini chiave.

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Da Parma a Parma

L'ultimo scoglio è la trasferta a. Il primo tempo è tutto dei lariani che si portano in vantaggio per due a zero grazie ai gol di. Ma di nuovo, il recupero del primo tempo è fondamentale, e stavolta sul tabellino c'è scritto Marcus Thuram. Come contro la Roma, i neroazzurri rientrano in campo indemoniati: di nuovo Thuram e una doppietta diportano l'Inter in vantaggio per 4-2. Un rigore molto discutibile segnato dariapre il match, ma non c'è niente da fare per i ragazzi di Fabregas. Chivu e la sua compagine portano i 3 punti a casa, e. Si, proprio il Parma, la prima squadra a dare fiducia a Cristian Chivu e affidargli la panchina di una squadra di serie A. San Siro si veste a festa, l'autobus dei calciatori viene accolto e accompagnato all'ingresso da migliaia di tifosi, che aspettano solo il 90esimo per urlare di gioia dopo le lacrime versate nella scorsa stagione.

Di nuovo Thuram, di nuovo nel recupero, l'Inter passa in vantaggio alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo è Henrikh Mkytharian a sigillare il risultato con il gol del 2-0. Adesso è realtà: la panchina neroazzurra aspetta in piedi il triplice fischio, Thuram urla "Fischia dai!", i tifosi iniziano ad abbracciarsi. L'Inter si è laureata campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia.

Milan, Italia – 3 maggio 2026: Henrikh Mkhitaryan dell’FC Internazionale Milano festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra FC Internazionale Milano e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026 a Milan, Italia. (Foto di Mattia Pistoia – Inter/Inter via Getty Images)

Inter, lo scudetto del tirocinante

Se torniamo a 9 mesi fa, nessuno avrebbe immaginato una vittoria dell'Inter, o. Con 3 partite ancora da giocare, i neroazzurri hanno gli stessi punti del Napoli che si è laureato campione l'anno scorso, e possono arrivare a 91. Questo nonostante due avversarie nettamente rinforzate rispetto alla scorsa stagione. Due avversarie che hanno avuto la possibilità di preparare il girone di ritorno giocando una volta a settimana.

Tutto l'ambiente Inter può togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Cristian Chivu in primis: l'allenatore alla prima esperienza ha infranto numerosissimi record con questa vittoria. Dopo 88 anni un allenatore ha vinto lo scudetto coi neroazzurri dopo averlo vinto da calciatore, e solo Mourinho ha vinto uno scudetto con meno partite su una panchina di serie A rispetto al romeno. Nonostante l'inesperienza, l'ex terzino è stato l'unico allenatore a pronunciare la parola scudetto dal giorno 0. Le sue parole: "Non sono un fesso", gli sono servite per rispondere ad una narrazione per la quale l'Inter era l'unica squadra in corsa per la vittoria, con le avversarie tutte proiettate a conquistare il quarto posto.

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. E a questo riguardo sono arrivate anche delle frecciate dall'ambiente neroazzurro. Con Marcus Thuram in testa: il francese in una direttail giorno dopo della conquista del tricolore si è lasciato andare: "". Parole che dimostrano come - Mourinho docet - "il rumore dei nemici" non è passato inosservato negli spogliatoi della Pinetina.

È la vittoria di una squadra che era finita, stando all'opinione pubblica, di un gruppo di calciatori "cotti". E non è un caso se quando sono venuti a mancare i gol di Lautaro Martinez a causa dei suoi problemi fisici, siano arrivati i gol delle altre colonne portanti. Thuram, Chalanoglou, Barella e Dumfries, tutti supportati dagli assist di Dimarco - 18 assist in stagione, per ora - si sono caricati sulle spalle i compagni e li hanno trascinati a conquistare il tanto sognato 21esimo scudetto.

Milan, Italia – 3 maggio 2026: l’allenatore dell’FC Internazionale Milano, Cristian Chivu, festeggia dopo la conferma del risultato della partita di Serie A tra FC Internazionale Milano e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026 a Milan, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

È la vittoria di una dirigenza criticata per una scelta sembrata scellerata ai più e per un mercato non all'altezza di una finalista di Champions League. Marotta, Ausilio e gli altri hanno dimostrato in questi anni di avere una progettualità ben definita, e degli obiettivi ben chiari in mente. Sono riusciti a vincere 3 scudetti con 3 allenatori diversi nonostante le difficoltà economiche in cui versava il club.

Ed è la vittoria dell'allenatore tirocinante, capace di entrare in punta di piedi in uno spogliatoio ferito, aiutare il gruppo a rimettere insieme i cocci dopo un finale di stagione disastroso e fargli ritrovare le giuste motivazioni. Un'approccio diretto e onesto dal momento in cui ha firmato il biennale con i neroazzurri, una ventata di freschezza di cui tutto il club aveva bisogno. E ne avevano bisogno anche i tifosi, ma ancora non lo sapevano. Magari non si ripeterà, o magari si, ma il Chivu allenatore è già entrato nel cuore di tutto il popolo neroazzurro e nella storia del club di viale della Liberazione.

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