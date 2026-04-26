Federico Dimarco nella storia della Serie A. Il calciatore dell'Inter, che già aveva raggiunto Gomez in precedenza, con i due assist nella gara contro il Torino arriva a 18, staccando definitivamente l'argentino. Con 4 giornate ancora da giocare, il terzino della nazionale italiana può puntare quota 20.

DORTMUND, GERMANIA - 28 GENNAIO: Federico Dimarco dell'FC Internazionale esulta dopo aver segnato il gol durante l'ottava giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2025/26 tra Borussia Dortmund e FC Internazionale Milano al BVB Stadium Dortmund il 28 gennaio 2026 a Dortmund, Germania. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter tramite Getty Images)

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Dimarco, record di assist in una sola stagione di Serie A

Era nell'aria, e nella gara contro il Torino è successo.. Il terzino dell'Inter è arrivato a quota 18, grazie a due ennesime perle nate dal suo mancino. Prima un cross al bacio per, che si sta confermando un implacabile colpitore di testa. Con questo assist Dimarco ha definitivamente staccato Alejandro Gomez, prendendosi il 1° posto nel podio dei migliori assistman in una stagione. E poi il suo marchio di fabbrica, un calcio d'angolo dalla sinistra che ha telecomandato in testa a. Un'asse che si è confermata, che ha permesso al terzino di dare addirittura due lunghezze al secondo in classifica.

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Stagione da ricordare

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Oltre ai 18 assist, Federico ha anche messo a segno 6 gol quest'anno in serie A, portando a. Il terzino della nazionale è primo anche in questa speciale classifica, davanti al suo compagno di squadra(16 gol e 4 assist). E tutto questo con ancora 4 partite da disputare. Il calciatore italiano non ne vuole sapere di fermarsi, e adesso punta quota 20.Numeri straordinari per un calciatore che già nelle scorse stagioni aveva messo in mostra le qualità del suo piede sinistro, ma che quest'anno sotto la guida di Cristian Chivu sembra aver trovato la consacrazione definitiva. Quota 20 assist in stagione ormai è a soli due passaggi, e scommettiamo che il terzino nato e cresciuto sotto il segno dei nerazzurri farà di tutto per tagliare quest'altro traguardo.

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