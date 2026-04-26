Numeri pazzeschi per un piede pazzesco. Dimarco stacca Gomez e diventa il calciatore con più assist in una singola stagione di serie A
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Federico Dimarco nella storia della Serie A. Il calciatore dell'Inter, che già aveva raggiunto Gomez in precedenza, con i due assist nella gara contro il Torino arriva a 18, staccando definitivamente l'argentino. Con 4 giornate ancora da giocare, il terzino della nazionale italiana può puntare quota 20.
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Dimarco, record di assist in una sola stagione di Serie AEra nell'aria, e nella gara contro il Torino è successo. Federico Dimarco è diventato il calciatore con più assist in una sola stagione di serie A. Il terzino dell'Inter è arrivato a quota 18, grazie a due ennesime perle nate dal suo mancino. Prima un cross al bacio per Marcus Thuram, che si sta confermando un implacabile colpitore di testa. Con questo assist Dimarco ha definitivamente staccato Alejandro Gomez, prendendosi il 1° posto nel podio dei migliori assistman in una stagione. E poi il suo marchio di fabbrica, un calcio d'angolo dalla sinistra che ha telecomandato in testa a Bisseck. Un'asse che si è confermata, che ha permesso al terzino di dare addirittura due lunghezze al secondo in classifica.
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Stagione da ricordareOltre ai 18 assist, Federico ha anche messo a segno 6 gol quest'anno in serie A, portando a 24 le sue partecipazioni totali a rete. Il terzino della nazionale è primo anche in questa speciale classifica, davanti al suo compagno di squadra Lautaro Martinez (16 gol e 4 assist). E tutto questo con ancora 4 partite da disputare. Il calciatore italiano non ne vuole sapere di fermarsi, e adesso punta quota 20.
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