Dopo l'apertura dell'inchiesta sul designatore arbitrale, il patron nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita
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A meno di 24 ore dall'autosospensione di Rocchi, l'inizio della tempesta che sta creando scompiglio in tutto il calcio italiano, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta rompe il silenzio. E lo fa tranquillizzando tutto l'ambiente nerazzurro prima dell'inizio della gara contro il Torino.
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Caso Rocchi: le parole di MarottaLa linea iniziale del club nerazzurro era quella di non commentare ciò che sta accadendo intorno al calcio italiano. Numerose sono le voci che vorrebbero il club di viale della Liberazione coinvolto nelle partite che sono sotto l'occhio degli investigatori. Al presidente dell'Inter però, non è piaciuto questo processo mediatico partito contro la sua squadra dopo l'autosospensione di Rocchi, e ha deciso di interrompere questo silenzio.
Intervistato da SkySport prima dell'inizio della gara contro il Torino, Marotta ha voluto dire la sua. "Noi apprendiamo tutto dalla stampa, queste comunicazioni ci meravigliano Non abbiamo un elenco di arbitri graditi e sgraditi. Sappiamo che abbiamo agito nella correttezza e questo deve lasciare tranquilli tutti."
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"Rigore non dato in Inter-Roma poteva essere determinante"Ma non solo, il presidente dei nerazzurri ha anche dichiarato come, secondo lui, l'Inter l'anno scorso si è trovata dal lato delle vittime. "Nell’annata passata abbiamo avuto decisioni avverse, alcune acclarate dagli organi della Can, come un rigore non dato in Inter-Roma che poteva essere determinante. L’Inter è estranea e sarà estranea anche nel futuro. Qualcuno potrebbe essere sentito? Non ho niente da aggiungere, credo di essere stato chiaro. Parliamo dell’attualità".
Parole chiare quelle dell'ex dirigente della Juventus, tra le altre, che a Dazn ha anche espresso la sua tranquillità: "Siamo forti della nostra tranquillità ora vogliamo portare a casa lo scudetto e poi ci concentreremo sulla vittoria della coppa Italia, sarebbe la decima per noi. Ripercussioni? Assolutamente, siamo tutti tranquilli e non aggiungo altro".
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