A meno di 24 ore dall'autosospensione di Rocchi, l'inizio della tempesta che sta creando scompiglio in tutto il calcio italiano, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta rompe il silenzio. E lo fa tranquillizzando tutto l'ambiente nerazzurro prima dell'inizio della gara contro il Torino.

VERONA, ITALIA - 23 NOVEMBRE: Giuseppe Marotta dell’FC Internazionale durante la partita di Serie A tra Verona e FC Internazionale allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 23 novembre 2024 a Verona, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

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Caso Rocchi: le parole di Marotta

La linea iniziale del club nerazzurro era quella di non commentare ciò che sta accadendo intorno al calcio italiano. Numerose sono le voci che vorrebbero il club dicoinvolto nelle partite che sono sotto l'occhio degli investigatori. Al presidente dell'Inter però, non è piaciuto questo processo mediatico partito contro la sua squadra dopo l'autosospensione di Rocchi, e

Intervistato da SkySport prima dell'inizio della gara contro il Torino, Marotta ha voluto dire la sua. "Noi apprendiamo tutto dalla stampa, queste comunicazioni ci meravigliano Non abbiamo un elenco di arbitri graditi e sgraditi. Sappiamo che abbiamo agito nella correttezza e questo deve lasciare tranquilli tutti."

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"Rigore non dato in Inter-Roma poteva essere determinante"

Ma non solo, il presidente dei nerazzurri ha anche dichiarato come, secondo lui, l'Inter l'anno scorso si è trovata dal lato delle vittime. "Nell’annata passata abbiamo avuto decisioni avverse, alcune acclarate dagli organi della, come. L’Inter è estranea e sarà estranea anche nel futuro. Qualcuno potrebbe essere sentito? Non ho niente da aggiungere, credo di essere stato chiaro. Parliamo dell’attualità".

Parole chiare quelle dell'ex dirigente della Juventus, tra le altre, che a Dazn ha anche espresso la sua tranquillità: "Siamo forti della nostra tranquillità ora vogliamo portare a casa lo scudetto e poi ci concentreremo sulla vittoria della coppa Italia, sarebbe la decima per noi. Ripercussioni? Assolutamente, siamo tutti tranquilli e non aggiungo altro".

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Parole serene quelle del dirigente nerazzurro, che ha voluto ribadire la sua posizione e mettere un po' di acqua sulle fiamme che si stanno alzando intorno al calcio italiano e alla sua società. Difficilmente servirà a calmare gli animi, soprattutto sui social, ma

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