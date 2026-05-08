Sabato 9 maggio alle 18.00, allo stadio Olimpico di Roma, si alza il sipario su Lazio-Inter, valida per la 36^ giornata di Serie A e considerata quasi un preshow della finale di Coppa Italia, che vedrà le due squadre di nuovo faccia a faccia il 13 maggio. L'Inter, appena laureatasi campione d'Italia per la ventunesima volta e con tre giornate di anticipo, non ha molto da chiedere a questa partita, ma contro i biancocelesti il risultato non è mai troppo scontato. E nel mirino dei ragazzi di Maurizio Sarri potrebbe non esserci solo la finalissima, ma anche un posto in Europa ai danni dell'Atalanta.

Se in campo la situazione potrebbe farsi interessante, è già tale sui social, tra follower, cuoricini e interazioni inaspettate. Nell'attesa dello show e del match che lo precede, abbiamo spiato tra i profili dei titolarissimi delle due squadre per scoprire chi è il più virale, chi il più seguito ma, soprattutto, chi vince sui social tra gli Aquilotti e il Biscione.

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Lazio-Inter: Pedro vs Lautaro, i frontmen

Lautaro Martinez festeggia la conquista del titolo di campione d'Italia dopo la vittoria in Serie A contro il Parma. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Se ci fermiamo ai numeri, anche sui social la Lazio deve cedere il passo all'Inter. La fanbase biancoceleste conta 1,2 milioni di follower, un numero di tutto rispetto per un club nostrano; nell'altra metà campo, però, i 14,4 milioni di nerazzurri nel pieno dei festeggiamenti sono un muro quasi impossibile da superare. Anche tra gli Aquilotti, tuttavia, non mancano profili con un seguito da rockstar: uno su tutti è Pedro, autore della famigerata doppietta che fermò l'Inter nella corsa scudetto 2024-25.

Bestia nera a Milano e in odore di santità a Napoli, Pedro Rodriguez Ledesma è nato a Tenerife 38 anni fa e vanta un lungo passato al Barça. Lo scorso anno è stato proprio lui a mettere la parola fine a una lotta per il titolo combattuta punto per punto, diventando incidentalmente un idolo partenopeo, con tanto di maglie esposte nei Quartieri Spagnoli. I suoi follower sono 7,8 milioni, e rendono precisamente la portata di una "Pedromania" ancora non del tutto placata. Tra le tante esultanze in biancoceleste, nel suo feed spicca qualche ricordo in blaugrana, colori che ha indossato dall'esordio nelle giovanili fino al 2015. Tra i suoi follower ci sono Mattia Zaccagni e l'ex compagno Matteo Guendouzi, ma anche qualcuno che avrà sicuramente gioito della sua prestazione nello scorso campionato: l'ex Inter, oggi tra le fila del Napoli, Juan Jesus. Tra i seguiti, circa 996, ci sono Gianluigi Buffon, la conduttrice televisiva Diletta Leotta e Anna Falchi, nota tifosa biancoceleste e madrina della festa scudetto del 2000.

Ma, se ogni band ha il suo frontman, per l'Inter c'è Lautaro Martinez, capitano e leader totale. Sono 11,6 milioni i follower del Toro de Bahia Blanca, un numero che nessuno avrebbe potuto immaginare quando Luciano Spalletti, allora sulla panchina nerazzurra, iniziò a preferirlo a Mauro Icardi. Nel suo feed c'è solo l'Inter: i numerosi successi sul campo, le esultanze, e il video in cui, commosso, saluta i suoi tifosi al triplice fischio di Inter-Parma. Uniche eccezioni, alcuni post dedicati alla famiglia o alla maglia albiceleste. Tra i seguiti, solo 170, dominano gli stessi colori: oltre ai compagni di oggi, resistono ancora tanti di quelli di ieri, come Ivan Perisic e Christian Eriksen, ma anche Benjamin Pavard, con cui si sospettavano dei dissapori durante l'ultimo Mondiale per Club. Non mancano poi le vecchie glorie, tra cui Diego Milito, Christian Vieri e Marco Materazzi. Nel palmares di Lautaro, brilla anche il nome di un follower speciale: Lionel Messi.

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La band: Zaccagni e Isaksen vs Thuram e Dimarco

Mattia Zaccagni della Lazio festeggia la vittoria in Europa League contro il Nizza allo Stadio Olimpico il 3 ottobre 2024. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

Ma, se Pedro e Lautaro sono i leader indiscussi di questa sfida, dietro ogni frontman c'è sempre una band. Lato Lazio, non si può non menzionare Mattia Zaccagni, con "solo" 348.000 seguaci, e Gustav Isaksen, a quota 85.300. Nel feed del capitano biancoceleste, oltre alle foto di campo, tanto spazio è dedicato agli affetti, con due foto fissate dedicate alla nascita della figlia più piccola, e numerose dediche alla compagna Chiara Nasti. Tra i seguiti, 770, ci sono i compagni di Nazionale Federico Dimarco e Marco Brescianini, l'attrice statunitense Sidney Sweenie, il rapper Lazza e lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo.

Poi c'è Isaksen: un astro nascente con soli 68 post pubblicati, che raccontano la passione di un ragazzo innamorato del calcio fin da ragazzino. Il suo feed è poco glamour e molto spontaneo, e spinge a provare una certa simpatia per questo giovane professionista che, apparentemente, si cura poco di fare bella figura su Instagram ma è comunque fierissimo dei suoi gol.

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L'Inter risponde con l'artiglieria pesante: Marcus Thuram , a quota 2,5 milioni, e Federico Dimarco con 1,4 milioni di seguaci. Pur non essendo il più seguito, negli ultimi giorni, praticamente chiunque si è trovato sotto gli occhi i post del francese. Dagli scherzi a Lautaro, alla corsa verso la Curva con un paio di vistosi occhiali a specchio sul naso, fino alla celebrazione con la coppa nella stessa posa di Kobe Bryant. Ma il suo lato più divertente emerge con nelle Storie: la sensazione è quella di guardare quelle del proprio migliore amico, ma a pubblicarle è proprio il numero nove dell'Inter.

In uno degli ultimi post, si vede il francese mentre lucida un piede sinistro molto famoso: è quello di Dimarco, l'assistman nerazzurro, in un omaggio a Moriero e Ronaldo. Milanese e interista fino al midollo, Dimarco non ha ancora aggiornato i suoi post fissati, in compenso, basta dare un'occhiata ai post taggati per rendersi conto che tra i protagonisti nel profilo ufficiale della squadra c'è proprio lui. Se qualcuno si stesse chiedendo come possa essere avverare un proprio sogno di bambino, ecco, è proprio così.

Chi vince la sfida dei social?

E allora, chi vince la guerra dei follower? Siamo di fronte a un trionfo nerazzurro: al primo posto c'è Lautaro, con un seguito semplicemente stellare. Insegue, con distacco, ma pur sempre al secondo posto, Pedro, l'eroe che Napoli non sapeva di volere fino all'anno scorso. Terzo, ma senza alcun dubbio il più creativo e simpatico, Thuram.

E ora, invece, aspettiamo il verdetto del campo.

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