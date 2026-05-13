La crisi del Real Madrid continua a far discutere e coinvolge anche Carlo Ancelotti, che ha commentato il momento difficile vissuto dal club spagnolo dopo due stagioni consecutive senza trofei. Intervistato da The Athletic, l’attuale ct del Brasile ha difeso i suoi ex giocatori dalle critiche e sottolineato quanto siano mancati carisma ed esperienza dopo gli addii di leader come Casemiro, Kroos, Modric e Benzema. “L’atmosfera all’interno della squadra è fondamentale”, ha spiegato Ancelotti, evidenziando la necessità di ricostruire un gruppo forte anche dal punto di vista caratteriale. L’allenatore italiano ha poi aperto al possibile ritorno di Mourinho sulla panchina blanca: “Sarei molto contento per lui. Può fare un lavoro fantastico”.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Crisi Real Madrid , Ancelotti difende i giocatori e apre a Mourinho

Nel corso dell’intervista,ha analizzato in profondità le difficoltà del Real Madrid, spiegando come il problema non riguardi esclusivamente il piano tattico. “La vecchia generazione di giocatori deve essere ricostruita”, ha dichiarato il tecnico italiano, facendo riferimento agli addii di figure centrali come, Kroos, Modric,e Nacho. Secondo Ancelotti, il peso di questi campioni andava oltre il contributo tecnico: “Avevano più carattere, più personalità e più leadership”. L’ex allenatore madridista ha sottolineato come il club abbia bisogno di tempo per aprire un nuovo ciclo vincente, ribadendo che “non è solo una questione di qualità tecnica”, ma soprattutto di equilibrio e

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Live Streaming

Ancelotti ha poi respinto con decisione le critiche rivolte ai giocatori del Real Madrid riguardo una presunta opposizione alle idee tattiche di Xabi Alonso. “È una totale assurdità pensare che i calciatori facciano quello che vogliono”, ha affermato. Infine, il tecnico del Brasile ha parlato anche del possibile ritorno di Mourinho, suo predecessore sulla panchina blanca nel 2013: “È un grande amico e ha sempre dimostrato il suo valore in ogni club che ha allenato”.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365