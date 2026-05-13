Dopo il campionato, lo Sporting Lisbona è molto vicino a dare un altro duro colpo al Benfica. Questa volta in tema calciomercato. I Leones, infatti, sono ormai ad un passo dall'acquisto di Rodrigo Zalazar, centrocampista uruguayano del Braga e rivelazione della Primeira Liga. Il classe '99 nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche. In tema campionato, ai biancoverdi basta un punto per la qualificazione alla prossima Champions League.

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Rodrigo Zalazar con la maglia dell'Uruguay. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Portogallo, Rodrigo Zalazar ad un passo dallo Sporting Lisbona: Benfica beffato

Con ancora una giornata alla fine della Primeira Liga, lo Sporting Lisbona è pronto a mettere già a segno un importante colpo in vista della prossima stagione: i Leones, infatti, sono ormai ad un passo dall'acquisto di Rodrigo Zalazar, centrocampista uruguayano attualmente al Braga. Il classe '99 è stato uno dei migliori giocatori dell'annata portoghese tanto da mettere a segno ben 23 reti in 43 presenze stagionali. Numeri semplicemente spettacolari che hanno messo il numero 10 sotto gli occhi delle big europee.

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🆚 Gil Vicente FC 📆 16/5 ⏰ 20h30

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Alla fine è stato lo Sporting ad avere la meglio. Manca ancora l'ufficialità, ma il 26 enne è ormai prossimo a fare il salto di qualità con la maglia biancoverde. Nelle prossime ore sono in programma le visite mediche e poi la trattativa si concluderà, come da accordo, sulla base di 30 milioni di euro. Con questo nuovo colpo di mercato, la squadra di Rui Burges infligge un'altra beffa al Benfica. Le Aquile, infatti, erano da mesi sulle tracce del giocatore ma adesso il colpo sembra ormai destinato a sfumare. Come anche la qualificazione diretta alla prossima Champions League.

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Nell'ultimo turno di campionato, in programma sabato, allo Sporting Lisbona basterà non perdere contro il Gil Vicente per garantirsi la qualificazione all'Europa che conta, in quel caso la squadra di Mourinho sarà costretta a passare dai playoff.

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