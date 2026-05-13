L'Inter programma il futuro e punta Oumar Solet. I nerazzurri hanno l'accordo con il difensore francese, ora serve l'intesa con l'Udinese di Runjaic
Una visita tutta da ridere in casa Inter: c'è il grande tifoso Giacomo!
L'Inter non si ferma e inizia già a lavorare attivamente in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra ha individuato il rinforzo ideale per blindare ulteriormente il reparto arretrato. Il nome in cima alla lista dell'Inter è quello di Oumar Solet.
Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Cronache di Spogliatoio, il club campione d'Italia è sempre più vicino al difensore francese classe 2000. Il giocatore ha infatti già trovato un accordo di massima con l'Inter, dando il suo pieno via libera al trasferimento all'ombra della Madonnina.
GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365
La palla passa all'Udinese: la trattativa entra nel vivoCon il prezioso si del difensore in tasca, l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio devono ora completare l'opera. Il prossimo, decisivo passo sarà quello di sedersi al tavolo delle trattative con l'Udinese per chiudere definitivamente l'operazione. Il club friulano è consapevole di avere in rosa un pezzo pregiato e cercherà di monetizzare al massimo la sua cessione, ma la forte volontà di Solet di compiere il grande salto in una big europea potrebbe rivelarsi la carta vincente per sbloccare l'affare in tempi relativamente brevi.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Un muro per la difesa dell'Inter: i numeri di SoletL'interesse dell'Inter è ampiamente giustificato dalle prestazioni di altissimo livello fornite dal centrale transalpino. Solet è diventato fin da subito un punto di riferimento assoluto e inamovibile per la squadra allenata da mister Runjaic. A parlare chiaro è il suo rendimento. Nelle ultime due annate, il difensore ha collezionato ben 52 presenze complessive, dimostrandosi non solo un baluardo insuperabile nelle retrovie, ma anche un'arma letale sui calci piazzati, come testimoniano i 4 gol messi a referto. Numeri e caratteristiche che lo rendono il profilo perfetto per il sistema di gioco nerazzurro.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA