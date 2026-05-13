L'Inter non si ferma e inizia già a lavorare attivamente in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra ha individuato il rinforzo ideale per blindare ulteriormente il reparto arretrato. Il nome in cima alla lista dell'Inter è quello di Oumar Solet.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Cronache di Spogliatoio, il club campione d'Italia è sempre più vicino al difensore francese classe 2000. Il giocatore ha infatti già trovato un accordo di massima con l'Inter, dando il suo pieno via libera al trasferimento all'ombra della Madonnina.

UDINE, ITALIA - 10 GENNAIO: Oumar Solet dell'Udinese durante il riscaldamento prima della partita di Serie A tra Udinese Calcio e Pisa SC allo Stadio Friuli il 10 gennaio 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

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La palla passa all'Udinese: la trattativa entra nel vivo

Con il prezioso si del difensore in tasca, l'amministratore delegato Beppee il direttore sportivo Pierodevono ora completare l'opera. Il prossimo, decisivo passo sarà quello di sedersi al tavolo delle trattative conper chiudere definitivamente l'operazione. Il club friulano è consapevole di avere in rosa un pezzoe cercherà dial massimo la sua cessione, ma la forte volontà didi compiere il grande salto in una big europea potrebbe rivelarsi la carta vincente per sbloccare l'affare in tempi relativamente brevi.

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Un muro per la difesa dell'Inter: i numeri di Solet

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