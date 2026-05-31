Il Portogallo si candida a grande favorita del Mondiale 2026. La nazionale guidata da Roberto Martinez può contare su una rosa estremamente ricca di talento difensivo e offensiva: da Diogo Costa a Nuno Mendes, passando per Vitinha e concludendo ovviamente con Cristiano Ronaldo. Non è la prima volta che la nazionale portoghese raggiunge la competizione internazionale con tanto hype attorno al gruppo squadra.

Nel 2002, i portoghesi partivano in ottima pozione ai nastri di partenza della Coppa del Mondo in Giappone-Corea del Sud. Tuttavia, l'esperienza della selezione dei cinque si è conclusa in maniera disastrosa dopo la sola fase a giorni. Il gruppo con USA, Polonia e Corea del Sud si è rivelato più ostico del previsto e il Portogallo ha chiuso al terzo posto con soli 3 punti, fuori dal torneo. L'attaccante Nuno Gomes, ai microfoni di A Bola, è tornato a parlare di quella fallimentare esperienza.

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Nuno Gomes e il pessimo ricordo del 2002

SUWON - 5 GIUGNO: Nuno Gomes del Portogallo e Jeff Agoos degli Stati Uniti (a sinistra) in azione durante il secondo tempo della partita Portogallo-USA, Gruppo D, Fase a gironi dei Mondiali, giocata allo Stadio dei Mondiali di Suwon, Corea del Sud, il 5 giugno 2002. Gli Stati Uniti hanno vinto la partita per 3-2. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Nuno Gomes era una punta estremamente prolifico nella sua gioventù. Dopo l'esplosione col Boavista nel '97, l'attaccante ha avuto una crescita esponenziale con il Benfica. In 3 stagioni con le aquile, Nuno Gomes non ha mai segnato meno di 20 reti stagionali. Poi c'è stato il passaggio in Italia con la Fiorentina, il portoghese era giunto come erede di Batigol ma l'esperienza non è andata come sperato. Due stagioni in A e poi nuovamente Benfica per altre 9 stagioni, non tornando mai sui livelli precedenti. Infine, la carriera di Nuno Gomes ha visto la sua fine tra Braga e Blackburn.

Em «O Meu Mundial», Nuno Gomes recorda a expulsão e o soco de João Pinto ao árbitro Ángel Sánchez.



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Nei suoi anni d'oro col Benfica, Nuno brillava anche in nazionale, siglando 4 reti (2 ai quarti e 1 in semifinale) a Euro 2000. Tuttavia, le enormi aspettative su di lui e sulla squadra al Mondiale del 2002, non hanno trovato riscontro e di ciò ha proprio parlato l'ex Benfica: "Sono giunto alla competizione con un problema fisico rimediato con la Fiorentina, perciò ho anche giocato col freno a mano tirato, arrivando non proprio al massimo della forma. Avevamo delle aspettative altissime per la qualità della rosa, anche vedendo come erano andate le qualificazioni (7 reti per Nuno Gomes). Sono stato comunque felice di partecipare nel 2002, volevo visitare l'Asia. Tuttavia, non posso negare che nel complesso sia stata una competizione fallimentare, da dimenticare. Anche Luis Figo non era al meglio: un'insieme di cose, tra cui il clima umido e caldo, non ha girato per il verso giusto ed è stato molto deludente".

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