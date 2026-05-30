Brutte notizie per la Svezia, soprattutto per Emil Holm. Come riportato dalla stessa Nazionale scandinava, il difensore della Juventus sarà costretto a saltare il Mondiale a causa di un infortunio. Al suo posto Graham Potter ha deciso di convocare Herman Johansson dello Stoccarda. Subito allenatore, compagni e dirigenza hanno mandato al 26 enne messaggi di supporto.

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Svezia, niente Mondiale per Emil Holm: il difensore fermato da un infortunio muscolare

Emil Holm missar VM 💔



Högerbacken tvingas lämna återbud på grund av skada och kommer därmed inte åka med över till Nordamerika.



Herman Johansson skrivs in i VM-truppen istället. Samtidigt kallas även Sebastian Nanasi in som reserv.



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Ladovrà fare a meno di Emil Holm per il Mondiale 2026. Il difensore dellaè stato infatti fermato da un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare la spedizione con la Nazionale scandinava in Nord America. Un durissimo colpo per il classe 2000 a pochi giorni dall'inizio della competizione. Al suo posto, la Federazione calcistica svedese ha chiamato Herman, esterno dello

Dispiaciuto il ct, Graham Potter: "Grande tristezza per noi, gli siamo vicini e gli auguriamo pronta guarigione". Dopo la prima parte di stagione con il Bologna, lo svedese è passato lo scorso gennaio alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Per il 26 enne 8 presenze con i biancori, l'ultima delle quali il derby contro il Torino la scorsa domenica 24 maggio.

Emil Holm durante il derby contro il Torino

Il comunicato della Federazione Svedese: "Il difensore della Juventus, Emil Holm, ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi da gioco per diverse settimane. In seguito ad una valutazione, Emil Holm lascerà la squadra che prenderà parte ai Mondiali per proseguire il percorso riabilitativo, saltando il torneo.

La Federazione calcistica svedese ha già annunciato il nome del sostituto di Holm. A prendere il posto del terzino della Juventus sarà Herman Johansson dello Stoccarda. Inoltre, è stato annunciato che Gyokeres, che sarà impegnato nella finale di Champions League con il suo Arsenal, non prenderà parte alle prossime amichevoli contro Norvegia e Grecia".

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