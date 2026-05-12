La Svezia ha ufficializzato i convocati per il Mondiale 2026 e tra i nomi 'italiani' non spicca solo quello di Isak Hien, centrale dell'Atalanta, ma anche quello di Emil Holm. Per il terzino si tratterà della prima Coppa del Mondo ed è un grande traguardo dopo il percorso di crescita maturato in Serie A. Dall'esperienza formativa con il Bologna che lo ha posto sotto i riflettori, fino al trasferimento alla Juventus, avvenuto lo scorso gennaio nel mercato invernale. Holm diventa cosi uno dei volti destinati ad essere protagonisti nella Nazionale svedese di Graham Potter.

Il punto di svolta a Bologna e il primo trofeo

L'esperienza di Holm in Italia ha rappresentato il vero punto di svolta della sua carriera. Dopo il passaggio dalloall', il trasferimento alnell'estate del 2024 gli ha permesso di compiere un salto di qualità definitivo. Con la maglia rossoblù ha trovatoma soprattutto un contesto tattico ideale per valorizzare le sue caratteristiche: lae la capacità di interpretare più ruoli sulla fascia destra. A Bologna è cresciuto anche dal punto di vista mentale, diventando un giocatore più completo e affidabile. La stagione culminata con la vittoria dellacontro ilha rappresentato uno dei momenti cardine della sua crescita. Quel trofeo ha certificato la sua piena, etichettandolo come una certezza e non più come una promessa.

BOLOGNA, ITALIA - 18 GENNAIO: Emil Holm del Bologna durante la gara di Serie tra Bologna e Fiorentina allo Stadio Renato Dall'Ara, (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

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Il passaggio alla Juventus e il salto definitivo

Il primo Mondiale: il coronamento del percorso

Nello scorso gennaio è arrivata la chiamata della, che ha deciso di puntare su Holm per rinforzare la corsia destra e far rifiatare. Il trasferimento è stato ufficializzato con la formula del prestito con diritto di riscatto attorno ai 15M€ dal Bologna. Per lo svedese il passaggio in bianconero ha rappresentato la realizzazione di unpersonale, come da lui stesso sottolineato nella conferenza stampa di presentazione. L'approdo a Torino gli ha consentito di confrontarsi con un ambiente di altissimo livello e con pressioni completamente diverse rispetto al passato. Anche se l'esperienza juventina è iniziata tra concorrenza e, il terzino sta riuscendo comunque a ritagliarsi spazio, convincendo cosi la Nazionale a puntare su di lui anche per ilLa convocazione per il Mondiale rappresenta il premio ad una crescita netta e continua. Oggi lavede in lui uno sul quale affidarsi anche per ile se le premesse venissero rispettate, non sarà di certo la prima e unica Coppa del Mondo alla quale Holm avrà la possibilità di

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