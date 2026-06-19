Negli ultimi minuti, il Genoa ha annullato in via ufficiale il ritorno di Tommaso Baldanzi. Dopo aver giocato in Liguria nella seconda parte della stagione 2025/2026, infatti, il calciatore nato nel 2003 torna a vestire il rossoblù arrivando dalla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Dopo le buonissime prestazioni fornite mesi scorsi, il Genoa ha deciso di riprendere il giocatore.

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Baldanzi torna al Genoa: il comunicato ufficiale del club ligure

Nel mese di febbraio di due anni fa, la Roma aveva acquistato Baldanzi dall'per circa. Durante la sessione invernale di calciomercato di quest'anno, invece, i giallorossi lo cedono al Genoa con la formula del prestito con. Grazie al suo importante aiuto, la squadra allenata daha avuto modo di ottenere lacon qualche giornata d'anticipo prima della fine del campionato. Il Grifone ha voluto fortemente riprendere il classe 2003 anche per volere del tecnico.

Genova, Italia - 12 aprile 2026: Tommaso Baldanzi del Genoa osserva durante la partita di Serie A tra Genoa e Sassuolo allo Stadio Luigi Ferraris. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Negli ultimi minuti, i due club hanno annunciato ufficialmente la conclusione dell'operazione di mercato col ritorno di Baldanzi in rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del Grifone: "Il Genoa CFC comunica di aver definito con l’AS Roma il ritorno di Tommaso Baldanzi. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto. Il centrocampista classe 2003, arrivato in prestito con opzione di riscatto dai giallorossi nella finestra di calciomercato invernale, nel girone di ritorno si è rivelato una figura importante nel gioco offensivo della squadra e nei momenti decisivi, collezionando 8 presenze e 2 assist con la maglia rossoblù. Tommaso sarà un tassello significativo per la stagione 2026/2027 del Grifone".

📝 Il Genoa CFC comunica di aver definito con l’AS Roma il ritorno di Tommaso Baldanzi. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto. Il centrocampista classe 2003, arrivato in prestito con opzione di riscatto dai… pic.twitter.com/yC4ovyeaTt — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 19, 2026

Ai canali ufficiali del club proveniente dalla Liguria, il calciatore nato nel 2003 ha rilasciato anche dichiarazioni ufficiali in merito al suo ritorno. Le sue parole: “Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone, non vedo l’ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell’ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia”.

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