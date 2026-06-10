Caleb Ekuban lascia il rossoblù dopo 5 anni, tra retrocessioni e promozioni. L'attaccante ghanese classe '94, con cittadinanza italiana, ha deciso di dire addio al Genoa e ai genoani con un messaggio toccante sui propri canali social. Chiude la sua esperienza in Liguria con 128 presenze, 13 gol e 11 assist.

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Le parole di Ekuban

"Una foto in bianco e nero. Sì perché i colori li abbiamo messi insieme piano piano, la maggior parte di rosso e blu in questi 5 anni di emozioni. Alcune indelebili, altre indimenticabili. Mi avete insegnato tanto, ma le parole che ho assimilato più facilmente sono state ONORE, CORAGGIO e ORGOGLIO. E l'unica cosa che avete chiesto è sempre stata la lotta. Ho pianto per una retrocessione, ho festeggiato per una promozione e ho gioito per tutte le volte che insieme abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati. Spero di avervi dato tanto perché voi sicuramente mi avete emozionato in più occasioni. Un popolo che non ha eguali. Vi auguro di raggiungere le vette che vi spettano.

TORINO, ITALIA - 22 OTTOBRE: Caleb Ekuban del Genoa CFC in azione contro Koffi Djidji del Torino FC durante la partita di Serie A tra Torino FC e Genoa CFC allo Stadio Olimpico di Torino il 22 ottobre 2021 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Oggi sono qui per dirvi che ho deciso di non proseguire il cammino con il Genoa. Intraprendere una nuova strada. Posso solo ringraziare tutti per questi 5 anni splendidi di alti e bassi, e sono fiero che la mia famiglia possa chiamare Genoa e Genova casa. Un forte abbraccio con il solito sorriso", scrive su Instagram.

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Il suo futuro

Ilha provato a trattenerea Marassi proponendogli un'offerta da due anni più opzione per un'altra stagione. Proposta importante ma rigettata dall'attaccante, volenteroso di provare una nuova esperienza. Ilsi è interessato al ghanese ma, al momento, non c'è nulla di concreto.

Elias Havel, attaccante austriaco 2003 in forza al LASK, piace particolarmente al grifone che lo segue con molto interesse come riporta Gianluca Di Marzio. Potrebbe essere un rinforzo importante per De Rossi, volenteroso di proseguire la linea verde schierando tanti giocatori giovani.

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