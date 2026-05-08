A due giorni dalla sfida di campionato contro la Fiorentina, l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul momento dei rossoblù, tra salvezza matematicamente raggiunta, gestione della rosa e prospettive per il finale di stagione. In particolare, però, l'allenatore del Grifone si è voluto soffermare sulla stagione di uno dei suoi giocatori migliori.

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🔴🔵 Daniele De Rossi ya logró darle al Genoa su salvación matemática en #SerieA.



Llegó a un Grifone hundido tras el despido de Patrick Vieira (sin ganar en 9 jornadas). Desde entonces: 9 victorias, 7 empates y 9 derrotas (14º con 40 puntos).



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De Rossi sulla partita contro la Fiorentina

L'allenatore rossoblù ha sottolineato come la gara contro lanon abbia un peso decisivo in termini di classifica, ma resti comunque significativa per chiudere al meglio il campionato: "Fiorentina campo dove il Genoa non vince da tanto tempo, l’ultima volta nel 1977? Perché no, mettiamo tutto nel calderone degli stimoli, male non fa. Sarà ancora più bello provarci l’anno prossimo, quando i punti conteranno di più. È uno stimolo in più, poi il Genoa di recente ha vinto in casa delle big, sarà uno stimolo in più ma deve diventare una cosa di contorno, noi dobbiamo fare una gara sempre tosta”.

PISA, ITALIA - 19 APRILE: Daniele De Rossi, allenatore del Genoa CFC, reagisce durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Genoa CFC all'Arena Garibaldi il 19 aprile 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Continuando, Daniele De Rossi ha parlato anche del rapporto con l'allenatore dei viola, Paolo Vanoli: "Paolo (Vanoli) è un amico. Anche se poi è sempre stato il mio allenatore. E’ stato mio allenatore insieme ad Antonio Conte in Nazionale. E’ una persona di cui ho stima. E’ stato bello iniziare insieme, eravamo anche intrecciati su chi poteva andare di là o di qua (tra Genoa e Fiorentina, ndr), abbiamo trovato due belle piazze, due grandi realtà ed è giusto che queste due squadre stiano in Serie A".

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Colombo emblema della salvezza del Grifone

L'ex allenatore della Roma ha poi fornito alcuni aggiornamenti sui singoli lasciando intendere che sfrutterà il finale di stagione per dar spazio a chi ha giocato meno nei mesi precedenti, pur sempre con la saggezza di non stravolgere troppo la squadra: "Messias ha finito la stagione, non rientrerà prima della fine del campionato. Norton-Cuffy non sarà del match, non riesce ad andare senza sentire sintomi. Baldanzi sta bene, si sta allenando con noi da tre o quattro giorni ma non vorrei portarlo. Zatterstrom giocherà dall’inizio, posso dirlo perché gliel’ho già comunicato. L’unico mio obiettivo è quello di non mettere in campo tanti giocatori che non hanno giocato insieme, poiché si rischia di giudicarli in una condizione che non valorizzerebbe la loro prestazione”.

Infine, De Rossi ha commentato la situazione in classifica del Genoa elogiando il contributo di Lorenzo Colombo: "Colombo è stato decisivo per la salvezza e per la nostra crescita. E’ l’emblema della nostra salvezza. Mi piace pensare che il primo punto lo abbiamo fatto con quel suo gol un po’ sporco contro la Fiorentina all’andata, simbolo di quanto lui sia un guerriero. Questa è una squadra di guerrieri seri, che hanno un cuore. Sarà difficile giocare peggio di come abbiamo fatto contro la Fiorentina all’andata, ma i ragazzi hanno lottato. Poi sono state anche altre le tappe della nostra salvezza e nessuna partita mi ha fatto pensare di non salvarmi. Proprio grazie all’atteggiamento di Colombo, di Ostigard, Frendrup, ma è un peccato fare nomi perché tutti hanno lottato come dei guerrieri. C’è un entusiasmo dentro allo spogliatoio che non va perso".

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