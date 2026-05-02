La mattinata di oggi è stata segnata dalla triste notizia dell'addio di Alex Zanardi, ex icona dello sport paralimpico. Intorno alla sua famiglia si sono strette diverse personalità, tanto sportive, quanto politiche. Tra queste ultime spiccano i tributi di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e della Premier Giorgia Meloni. Dallo sport, invece, tante le testimonianze di affetto, come quella sincera di Bebe Vio. Qui vi riportiamo le parole di Massimiliano Allegri che, tra i temi toccati alla vigilia di Sassuolo-Milan, ha avuto modo di parlare anche dell'atleta.

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MILANO, ITALIA - 11 APRILE: l'allenatore dell'AC Milan Massimiliano Allegri osserva durante la partita di Serie A tra AC Milan e Udinese Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza l'11 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Allegri commemora Alex Zanardi: "Esempio di vita"

Dopo 7 arresti cardiaci superati e tanta dedizione profusa nel rendere mestiere quella che per lui era soltanto una passione,. Gli incidenti gravissimi capitati prima in macchina, quindi in handbike non hanno mai piegato la sua volontà e fermato il suo cuore. Questo, al contrario, ha smesso di battere serenamente, tra l'affetto di quanti gli hanno voluto bene.

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Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, non ha potuto far altro che unirsi al forte richiamo di tanti volti dello sport, per sottolineare quanto Zanardi sia stato anzitutto un grande uomo, quindi un'importante figura sportiva: "Alex è stato un esempio di vita, un uomo dai grandi valori che ha cercato di trasmettere agli altri".

Allegri su PSG-Bayern Monaco: "Gara diversa da Milan-Juventus"

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Inevitabilmente, prima di Sassuolo-Milan, una domanda è giunta a riguardo dei 9 gol di, terminata 5-4 per i padroni di casa e Allegri ha risposto così sul confronto con Milan-Juventus di domenica scorsa: "Sono state due partite completamente diverse, con momenti diversi e giocatori diversi.. Ci ricorderemo le gestualità dei singoli. Poi tutto il calcio è opinabile. Ma ora basta che non devo pensare al Psg o al Bayern ma al Sassuolo".In effetti è sul Sassuolo che rimane il focus con la necessità di rispettare totalmente un'ottima formazione: "Per me Grosso è la rivelazione di questa Serie A. Sarà una gara da affrontare con grande serietà".

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