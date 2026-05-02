La Serie A ricorda Alex Zanardi. La notizia della sua morta ha sconvolto questo primo sabato di maggio. Ci ha lasciati una leggenda, un uomo che ha riscritto la storia dello sport italiano. Prima pilota di F1, poi campione paralimpico dopo la perdita delle gambe: Zanardi è stato l'esempio vivente di resilienza. E proprio per queste sue qualità, il calcio italiano vuole tenere vivo il suo ricordo: verrà osservato - come riporta SkySport - un minuto di silenzio su tutti i campi. La 35esima giornata è già iniziata - ieri - con la vittoria del Lecce sul Pisa. Oggi ci saranno altre tre partite: la prima, Udinese-Torino. E al Friuli si sentirà un silenzio profondo per un campione che ha riscritto la legge dello sport italiano.

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Morte Alex #Zanardi, verrà osservato un minuto di silenzio prima degli incontri di Serie A https://t.co/Qeu6WishA0 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 2, 2026

Zanardi, l'uomo oltre la leggenda: il dolce omaggio della Serie A

Alexè stato tra le figure più iconiche dello sport italiano e internazionale, capace di trasformare la propria storia in un simbolo universale di resilienza. La sua carriera era iniziata ai massimi livelli del motorsport, tra Formula 1 e CART, prima della drammatica svolta del 2001 in Germania, quando un grave incidente gli costò l’amputazione di entrambe le gambe. Da quel momento, Zanardi haun nuovosportivo e umano, senza mai smettere di competere e ispirare.

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Protagonista assoluto del movimento paralimpico, nel paraciclismo ha conquistato quattro medaglie d’oro e due d’argento, diventando un punto di riferimento mondiale per determinazione e forza di volontà. Nel 2020 un secondo grave incidente, avvenuto durante una staffetta benefica in handbike organizzata dallo stesso Zanardi per sostenere la lotta al Coronavirus, aveva nuovamente segnato la sua vita. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia. In suo onore, la Serie A osserverà un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio delle partite della 35ª giornata di campionato. Un momento che stringerà i cuori di milioni di italiani. E non solo.

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