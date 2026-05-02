E' festa totale a Venezia. Subito dopo la retrocessione in Serie B della scorsa annata arrivata all'ultima giornata contro la Juventus, il Venezia non ci sta a rimanere nella seconda serie e, dopo appena due stagioni, torna di nuovo a festeggiare la promozione in Serie A. Il percorso del club arancioneroverde nell'odierna stagione di Serie B non è stato dei più semplici, complice anche una lotta promozione molto combattuta ma, ad una giornata dal termine, la squadra di Giovanni Stroppa centra l'obiettivo e taglia la linea del traguardo.

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Venezia promosso con una giornata d'anticipo

Ilconquista la promozione incon una giornata d'anticipo. Nonostante la rimonta delloda 0-2 a 2-2, i lagunari sfruttano la sconfitta per 2-3 delsul campo dele, dopo aver trattenuto il respiro al colpo di testa di poco alto sopra la traversa dia 15 secondi dalla fine, si scatenano in un'enorme festa sul campo dei bianconeri.

MILANO, ITALIA - 4 GENNAIO: Petar Sucic dell'FC Internazionale, in azione, lotta per il possesso palla con Jonathan Rowe del Bologna FC 1909 durante la partita di Coppa Italia degli ottavi di finale tra FC Internazionale e Venezia FC allo stadio San Siro il 3 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Con questa combinazione di risultati, il club veneto celebra il ritorno aritmetico nella massima serie del calcio italiano, coronando un percorso solido e ambizioso. Un successo che riporta entusiasmo sulla Laguna e rilancia le ambizioni del club, oltre che quelle dei tifosi.

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La cavalcata verso la Serie A

La corsa allaè stata serrata fino alla fine, con diverse squadre (Venezia, Frosinone, Monza e Palermo) coinvolte nella lotta alla promozione. Alla fine, però, la prima ad aggiudicarsi l'aritmetico ritorno nella massima serie è stata la squadra di Stroppa, lasciando al'ultimo turno per decretare chi, come i lagunari, avrà la possibilità di festeggiare la promozione diretta e chi invece dovrà passare dai pericolosi playoff insieme a squadre come. Attualmente l'ago della bilancia tende verso i ciociari (ai quali basterebbe un pareggio nella prossima giornata contro il Mantova) ma attenzione a dare tutto per scontato in una Serie B piena di grandi sorprese.

Missione compiuta, dunque, per il Venezia che, anche in caso di sconfitta nell'ultima giornata contro il Palermo, sarebbe comunque promosso in Serie A. Una promozione caratterizzata da eccellenti numeri: 79 punti dopo 37 giornate con 23 vittorie, 10 pareggi e appena 4 sconfitte. Con ben 75 gol segnati è il miglior attacco della B e con appena 31 gol subiti è la seconda miglior difesa del campionato dopo il Monza. Numeri che certificano il gran percorso della squadra di Stroppa, allenatore di successo in Serie B, capace di centrare la quarta promozione in A con quattro squadre diverse.

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