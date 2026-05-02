Il Pisa di Oscar Hiljemark è in Serie B. Fatale il ko di ieri sera maturato all'Arena Garibaldi contro un Lecce cinico. Banda e Cheddira sono stati gli autori delle due reti salentine che hanno consegnato il primo verdetto ufficiale del nostro campionato, vanificando la marcatura del momentaneo 1-1 di Leris. Al termine della sconfitta - la sesta consecutiva - è intervenuto l'amministratore delegato dei nerazzurri Giovanni Corrado per commentare il triste esito di una stagione nefasta.

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COMO, ITALIA - 22 MARZO: L'allenatore del Pisa SC Oscar Hiljemark osserva durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Pisa SC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 22 marzo 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Pisa ufficialmente in Serie B, Corrado: "Mancata l'esperienza"

18 punti raccolti in 35 giornate fanno del Pisa la peggiore squadra del torneo.. A fronte della peggior difesa e del terzo peggior attacco, infatti, sarebbe risultato clamoroso un esito alternativo a quello della condanna aritmetica. E così Corrado ha individuato una reale problematica della squadra: "Tante volte ci siamo interrogati per cercare di capire cosa potesse mancarci: se fosse un problema di gol fatti, di tenuta difensiva, di scelte o di sostituzioni. In realtà,".

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Continuando, l'AD ha ribadito l'importanza del percorso degli ultimi anni, certo non sminuendo l'attuale momento negativo, ma guardando con fiducia affinché ci si rialzi presto: "Nonostante l'amarezza di oggi, io credo fermamente che questo progetto abbia aperto degli spiragli e costruito basi solide che a Pisa non si erano mai viste. Sono convinto che tutto il lavoro fatto fiora potrà portare questa società a ritrovare la Serie A, permettendole di affrontarla e mantenerla in maniera molto più stabile la prossima volta". Rimanendo sulla stessa lunghezza d'onda: "Quando noi siamo arrivati a Pisa, la Serie B era un sogno e la Serie A era vista come un vero e proprio miraggio. Oggi, il solo fatto che retrocedere in B ci veda tutti così profondamente delusi e amareggiati, significa che in questi anni sono stati fatti dei passi in avanti enormi. Per quanto riguarda il futuro, sono molto fiducioso".

Corrado sul Pisa: "Sbagliate certe valutazioni"

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Un passaggio della conferenza stampa di Giovanni Corrado ha riportato l'attenzione sulla scelte fatte durante questa stagione, confermando concretamente come la mancata alchimia della squadra abbia pesato sulla retrocessione, un esito che non si è riusciti ad evitare e che in tanti avevano pronosticato da subito: "Abbiamo pagato probabilmente un errore di valutazione commesso in estate, tra luglio e agosto: non abbiamo compreso appieno quali fossero le reali necessità per mantenere questa categoria. Inoltre, ci siamo scontrati con il problema del nostro 'appeal' sul mercato".Se in Serie B il Pisa appariva come una delle migliori nel torneo, decisamente diversa è stata la visione del suo progetto in Serie A, ove squadre ben più blasonate l'hanno fatta decadere dal suo status di regina, relegandola "a una fra tante". In ogni caso, a detta del dirigente del club toscano, nulla si può imputare ai ragazzi, anzi: " questo gruppo ha dimostrato ancora oggi di essere formato da ragazzi veramente speciali., non solo per lo storico traguardo raggiunto l'anno scorso, ma per il grande attaccamento alla maglia che hanno sempre dimostrato. Un atteggiamento che il nostro pubblico, dimostratosi ancora una volta ampiamente da Serie A, ha capito e apprezzato".

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