Oscar Hiljemark analizza il momento delicato del suo Pisa in conferenza. Il tecnico svedese affronta il problema del gol in vista del match contro il Lecce
Sciopero dello stadio, non del tifo: Pisa, curva semi-vuota al derby contro lo Spezia
Il Pisa non si arrende, parla Hiljemark
Alla vigilia di una sfida cruciale contro il Lecce per il prosieguo della stagione, il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita per fare il punto della delicata situazione nerazzurra. Con il peso schiacciante della classifica e lo spauracchio di un record negativo di vittorie in Serie A, l'allenatore ha chiesto alla sua squadra di scendere in campo con la mente sgombra, analizzando con lucidità anche le imprecisioni sotto porta. Di seguito, le parole del tecnico in conferenza stampa.
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