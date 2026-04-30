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Il Pisa non si arrende, parla Hiljemark

Alla vigilia di una sfida cruciale contro il Lecce per il prosieguo della stagione, il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita per fare il punto della delicata situazione nerazzurra. Con il peso schiacciante della classifica e lo spauracchio di un record negativo di vittorie in Serie A, l'allenatore ha chiesto alla sua squadra di scendere in campo con la mente sgombra, analizzando con lucidità anche le imprecisioni sotto porta. Di seguito, le parole del tecnico in conferenza stampa.

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