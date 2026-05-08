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Il futuro dirigenziale della Roma potrebbe presto cambiare volto. Il nome di Frederic Massara, attuale direttore sportivo giallorosso, è infatti finito al centro di alcune voci di mercato che lo vedrebbero lontano dalla capitale. Dopo l'addio del senior advisor Claudio Ranieri, l'addio di Massara potrebbe essere essere solo questione di tempo e dall'estero c'è già chi si sta muovendo per il ds giallorosso.

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Ricky Massara è stato inserito dal Marsiglia in una lista ristrettissima di nomi per il ruolo di direttore sportivo 💣



🗣️ @MatteMoretto pic.twitter.com/6o50u2txBY — DIRETTACALCIOMERCATO (@DIRETTADCM) May 7, 2026

L'ipotesi Marsiglia

Secondo quanto riportato dal noto giornalistasul canale Youtube di Fabrizio Romano, la posizione diallanon sarebbe più così solida. L'addio die i continui contrasti con l'allenatore, avrebbero aperto la porta all'addio del direttore sportivo giallorosso, tuttavia, sulla soglia c'è già chi sta pensando di presentarsi.

FROSINONE, ITALIA - 16 AGOSTO: Il direttore sportivo dell'AS Roma, Frederic Massara, durante l'amichevole pre-campionato tra AS Roma e Neom il 16 agosto 2025 a Frosinone, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Sempre secondo Matteo Moretto, il nome del dirigente della Roma sarebbe finito sulla ristretta lista dei prossimi candidati al ruolo di direttore sportivo del Marsiglia. Così come i giallorossi, anche l'Olympique Marsiglia ha avuto degli evidenti problemi sul fronte interno e, per rinforzare la propria area tecnica, starebbe valutando il profilo di Frederic Massara in vista della prossima stagione.

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L'occasione per entrambi

Tra risse negli spogliatoi (Rowe-Rabiot) e gli addii dell'allenatoree del direttore sportivo, il(come la Roma) sta cercando di ricostruire il suo futuro in vista delle prossime stagioni.

Da questo punto di vista, infatti, qualora il ds giallorosso dovesse realmente lasciare Roma, non troverebbe certamente una situazione più agevole in Francia. Eppure, un nome di esperienza e successi come quello di Frederic Massara potrebbe andare a nozze con un club come quello francese.

Potrebbe essere, dunque, una grande occasione per entrambe le parti coinvolte: un profilo di alto livello per l'Olympique Marsiglia e un'occasione di riscatto per il direttore sportivo della Roma, già con un piede fuori dalla capitale.

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