Questa notte ha avuto luogo la sfida che ha messo di fronte il Canada ed il Qatar. Le due Nazionali, infatti, hanno giocato contro in occasione della seconda giornata del Girone B del Mondiale iniziato la scorsa settimana. Presso il BC Place situato a Vancouver, i padroni di casa hanno dominato la partita vincendo 6-0 contro la selezione del Medio Oriente. Tra l'altro, tre di questi gol li ha realizzato l'attaccante della Juventus Jonathan David.

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Il Canada vince 6-0 contro il Qatar e David segna tre gol

Per la selezione allenata dallo statunitensenon poteva esserci modo migliore per ottenere la prima vittoria della sua storia in un Mondiale. I canadesi hanno sbloccato la gara al 16' il gol di, il quale ha sfruttato la ribattuta del portiere avversario dopo un tiro di David. Quest'ultimo, al minuto 29, ha realizzato la seconda rete della sua squadra in questa gara per poi trovare, a pochi passi dalla porta, la via del gol anche nel terzo dei sei minuti di recupero della prima frazione di gioco.

Doha, Qatar - 23 novembre 2022: Jonathan David del Canada durante la partita del Gruppo F del Mondiale 2022 tra Belgio e Canada allo stadio Ahmad Bin Ali. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Al 57', però, il Canada si trova costretto a sostituire il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné a causa di un infortunio gravissimo che non gli consentirà di scendere in campo per diversi mesi. Sette minuti più tardi la selezione dell'America Settentrionale cala il poker col gol di Nathan-Dylan Saliba, entrato in campo proprio al posto di Koné. Al minuto 75, il qatariota Mohamed Naceur Almanai ha realizzato l'autogol in favore dei padroni di casa.

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Al minuto 92, David ha tempo di realizzare il terzo gol della sua partita nonché il sesto per il Canada. Con questo successo, non solo i canadesi hanno vinto la prima partita della loro storia nella massima competizione intercontinentale, ma adesso sono a quotapunti nel proprio girone così come la, che ieri sera ha vintocontro la. In questo momento, i Canucks sono primi grazie alla differenza reti. Tuttavia, la prossima gara proprio contro gli svizzeri sarà decisiva per il primato del Girone B.

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