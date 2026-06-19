Grazie a questa larga vittoria, i canadesi hanno raggiunto quota 4 punti come la Svizzera, che ieri sera ha vinto 4-1 contro la Bosnia-Erzegovina
Kingston, giusto un pò di pioggia: Giamaica e Canada non possono proprio giocare...
Questa notte ha avuto luogo la sfida che ha messo di fronte il Canada ed il Qatar. Le due Nazionali, infatti, hanno giocato contro in occasione della seconda giornata del Girone B del Mondiale iniziato la scorsa settimana. Presso il BC Place situato a Vancouver, i padroni di casa hanno dominato la partita vincendo 6-0 contro la selezione del Medio Oriente. Tra l'altro, tre di questi gol li ha realizzato l'attaccante della Juventus Jonathan David.
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Il Canada vince 6-0 contro il Qatar e David segna tre golPer la selezione allenata dallo statunitense Jesse Marsch non poteva esserci modo migliore per ottenere la prima vittoria della sua storia in un Mondiale. I canadesi hanno sbloccato la gara al 16' il gol di Larin, il quale ha sfruttato la ribattuta del portiere avversario dopo un tiro di David. Quest'ultimo, al minuto 29, ha realizzato la seconda rete della sua squadra in questa gara per poi trovare, a pochi passi dalla porta, la via del gol anche nel terzo dei sei minuti di recupero della prima frazione di gioco.
Al 57', però, il Canada si trova costretto a sostituire il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné a causa di un infortunio gravissimo che non gli consentirà di scendere in campo per diversi mesi. Sette minuti più tardi la selezione dell'America Settentrionale cala il poker col gol di Nathan-Dylan Saliba, entrato in campo proprio al posto di Koné. Al minuto 75, il qatariota Mohamed Naceur Almanai ha realizzato l'autogol in favore dei padroni di casa.
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