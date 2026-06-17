Il club brasiliano ufficializza la fine del prestito di Arthur: il Gremio e la Juve non sono riuscite a trovare un accordo sulla permanenza.
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Dopo mesi in cui sembrava possibile una permanenza in Brasile e un addio definitivo alla Juventus, Arthur farà invece nuovamente ritorno in bianconero. Il Gremio ha ufficializzato il termine del prestito, aprendo un nuovo capitolo nel futuro del centrocampista e una nuova incognita per la Juve.
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Il comunicato del Gremio"Arthur tornerà ad essere un calciatore della Juventus dal prossimo 1 luglio". A comunicarlo è stato direttamente il Gremio con una nota ufficiale, nella quale il club di Porto Alegre ha spiegato: "Dato l'interesse dimostrato per la permanenza dell'atleta, il club ha formalizzato una proposta per un nuovo contratto. Non c'è stato però alcun accordo finanziario tra le parti coinvolte, nonostante l'intenzione reciproca di continuare assieme". Si chiude cosi perciò il secondo capitolo dell'avventura di Arthur con la maglia del Gremio, club che lo ha lanciato nel calcio internazionale ed europeo.
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Un timido rilancio in BrasileIl ritorno in patria ha permesso ad Arthur di ritrovare continuità e fiducia dopo anni complicati in Europa. Con il Gremio il centrocampista ha collezionato 23 presenze complessive, impreziosite da 1 gol e 2 assist, tornando ad essere uno dei riferimenti tecnici della squadra. Le sue prestazioni sono state generalmente positive e hanno riportato alla luce quelle qualità che negli ultimi anni si erano viste soltanto a sprazzi, tanto da convincere il club brasiliano a provare a trattenerlo definitivamente. Il mancato accordo con la Juventus, ha però impedito la fumata bianca.
Il ritorno che divide la piazzaL'ennesimo rientro di Arthur a Torino però non entusiasma una parte consistente dell'ambiente bianconero. Il brasiliano resta infatti uno dei simboli di un'operazione di mercato che non ha mai dato i risultati sperati: lo scambio con Miralem Pjanic tra Barcellona e Juventus, per un valore complessivo attorno ai 70 milioni di euro. Tra problemi fisici, prestazioni per lo più insufficienti e una lunga serie di prestiti tra Liverpool, Fiorentina, Girona e infine Gremio, il suo percorso in bianconero è stato ben lontano dalle aspettative e ora la Juve dovrà nuovamente deciderne il futuro, provando a chiudere definitivamente una delle operazioni bianconere di mercato più discusse degli ultimi anni.
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