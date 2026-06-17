Dopo mesi in cui sembrava possibile una permanenza in Brasile e un addio definitivo alla Juventus, Arthur farà invece nuovamente ritorno in bianconero. Il Gremio ha ufficializzato il termine del prestito, aprendo un nuovo capitolo nel futuro del centrocampista e una nuova incognita per la Juve.

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Il comunicato del Gremio

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Un timido rilancio in Brasile

"Arthur tornerà ad essere un calciatore della Juventus dal prossimo 1 luglio". A comunicarlo è stato direttamente ilcon una nota ufficiale, nella quale il club di Porto Alegre ha spiegato: "Dato l'interesse dimostrato per la permanenza dell'atleta, il club ha formalizzato una proposta per un nuovo contratto. Non c'è stato però alcun accordo finanziario tra le parti coinvolte, nonostante l'intenzione reciproca di continuare assieme". Si chiude cosi perciò il secondo capitolo dell'avventura dicon la maglia del Gremio, club che lo ha lanciato nel calcio internazionale ed europeo.Il ritorno in patria ha permesso addi ritrovare continuità e fiducia dopo anni complicati in Europa. Con ilil centrocampista ha collezionatocomplessive, impreziosite da, tornando ad essere uno dei riferimenti tecnici della squadra. Le sue prestazioni sono state generalmente positive e hanno riportato alla luce quelle qualità che negli ultimi anni si erano viste soltanto a sprazzi, tanto da convincere il club brasiliano a provare a trattenerlo definitivamente. Il mancato accordo con la, ha però impedito la fumata bianca.

PORTO ALEGRE, BRASILE - 21 SETTEMBRE 2025: Arthur Melo di Gremio fa un passaggio durante la partita tra Internacional e Gremio come parte di Brasileirao 2025 allo stadio Beira-Rio il 21 settembre 2025 a Porto Alegre, Brasile. (Foto di Pedro H. Tesch/Getty Immagini)

Il ritorno che divide la piazza

L'ennesimo rientro dia Torino però non entusiasma una parte consistente dell'ambiente bianconero. Il brasiliano resta infatti uno dei simboli di un'operazione di mercato che non ha mai dato i risultati sperati: lo scambio contra, per un valore complessivo attorno ai 70 milioni di euro. Tra problemi fisici, prestazioni per lo più insufficienti e una lunga serie di prestiti trae infine, il suo percorso in bianconero è stato ben lontano dalle aspettative e ora la Juve dovrà nuovamente deciderne il futuro, provando a chiudere definitivamente una delle operazioni bianconere di mercato più discusse degli ultimi anni.

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