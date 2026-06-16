La Fifa ha completamente stravolto le regole che esistono da decenni e che organizzano la premiazione.
I tifosi festeggiano allo stadio il primo gol di Curacao ad un Mondiale
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, consegnerà la Coppa del Mondo alla squadra vincitrice della finale. Non solo: gli sarà permesso di sollevare la coppa e rimanere con i trionfatori. Lo riporta TALKSport.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui
Trump solleverà la Coppa del Mondo e la consegnerà al capitano vincitoreLa Fifa di Gianni Infantino stravolge lo storico protocollo che regola la consegna della coppa alla squadra che vince il Mondiale. Lo fa per venire incontro al volere di Trump, presidente degli Stati Uniti. Una delle tre nazioni, con Messico e Canada, che ospita il torneo in corso di svolgimento. Il presidente USA, dunque, sarà presente alla finale e gli sarà poi permesso di unirsi alla formazione che ne risulterà vincitrice durante tutta la premazione. Trump, inoltre, potrà consegnare la coppa nelle mani del capitano che la solleva. Si tratta di un qualcosa di mai visto prima ma che lui ha già fatto: in occasione della finale del Mondiale per Club vinto dal Chelsea. In quella occasione, rimase accanto ai Blues mentre questi festeggiavano, e poi riuscì addirittura a sottrarre una medaglia che ora è esposta in bella vista all'interno dello studio ovale della Casa Bianca.
🚨🚨| NEW: Donald Trump will be allowed to lift the World Cup trophy with the winning team, as he did at the Club World Cup. 🇺🇸🏆— CentreGoals. (@centregoals) June 16, 2026
[@JacobsBen] pic.twitter.com/Xi1uuz0pI0
Il cerimoniale stravolto dalla FIFALa Fifa cambia le regole, regole storiche e consolidate. Che esistono da anni. Un vero e proprio calcio al protocollo. La regola, infatti, prevede che la coppa rimanga sul suo piedistallo fino alla fine della partita che chiude il torneo. I capi di stato la possono toccare, questo è già successo, ma non sollevare o spostare. A farlo deve essere solamente uno dei giocatori, di solito il capitano, della nazionale che è risultata vincitrice. A lui spetta l'onore di portarla dai compagni e poi alzarla al cielo. La finale del Mondiale 2026 si giocherà il 19 luglio al New York New Jersey Stadium alle ore 21 italiane.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A
ESCLUSIVA Milan, Tiago Santos: "Amorim è pronto per la Serie A, ma il club deve lasciarlo lavorare"
Notizie Calcio
Mondiali, il discorso di Infantino all'Iran: "State mandando un messaggio fortissimo"
Calcio Estero
Da 20mila a oltre 2 milioni di followers in due ore: l'incredibile boom social di Vozinha
Calcio Estero
Il Portogallo si rilassa in spiaggia in Florida, Nunes risponde alle critiche: "Serve per ambientarci"
Calcio Estero
Thomas Tuchel non potrà dimettersi: il curioso contratto con l'Inghilterra
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti