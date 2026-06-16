La Fifa ha completamente stravolto le regole che esistono da decenni e che organizzano la premiazione.

Federico Iezzi
Scotland v Curacao - International Friendly

I tifosi festeggiano allo stadio il primo gol di Curacao ad un Mondiale

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, consegnerà la Coppa del Mondo alla squadra vincitrice della finale. Non solo: gli sarà permesso di sollevare la coppa e rimanere con i trionfatori. Lo riporta TALKSport.

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Trump solleverà la Coppa del Mondo e la consegnerà al capitano vincitore

La Fifa di Gianni Infantino stravolge lo storico protocollo che regola la consegna della coppa alla squadra che vince il Mondiale. Lo fa per venire incontro al volere di Trump, presidente degli Stati Uniti. Una delle tre nazioni, con Messico e Canada, che ospita il torneo in corso di svolgimento. Il presidente USA, dunque, sarà presente alla finale e gli sarà poi permesso di unirsi alla formazione che ne risulterà vincitrice durante tutta la premazione. Trump, inoltre, potrà consegnare la coppa nelle mani del capitano che la solleva. Si tratta di un qualcosa di mai visto prima ma che lui ha già fatto: in occasione della finale del Mondiale per Club vinto dal Chelsea. In quella occasione, rimase accanto ai Blues mentre questi festeggiavano, e poi riuscì addirittura a sottrarre una medaglia che ora è esposta in bella vista all'interno dello studio ovale della Casa Bianca.

Il cerimoniale stravolto dalla FIFA

La Fifa cambia le regole, regole storiche e consolidate. Che esistono da anni. Un vero e proprio calcio al protocollo. La regola, infatti, prevede che la coppa rimanga sul suo piedistallo fino alla fine della partita che chiude il torneo. I capi di stato la possono toccare, questo è già successo, ma non sollevare o spostare. A farlo deve essere solamente uno dei giocatori, di solito il capitano, della nazionale che è risultata vincitrice. A lui spetta l'onore di portarla dai compagni e poi alzarla al cielo. La finale del Mondiale 2026 si giocherà il 19 luglio al New York New Jersey Stadium alle ore 21 italiane.

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