Hanno destato domande e scalpore i suoi viaggi e il suo enorme SUV nero, come anche la scorta della polizia.
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Destano scalpore, nel corso di questi Mondiali americani, i trasporti di Gianni Infantino, presidente della FIFA. Protetto da una maxi-scorta e portato in giro da un jet privato, Infantino riesce a vedere anche più gare nella stessa giornata. Il tutto con costi esorbitanti.
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Infatino si muove con maxi-scorta e jet privatoLo hanno visto, i numerosi tifosi presenti, il grande convoglio di scorta al presidente della FIFA, sfrecciare lungo la Collins Avenue di Miami Beach. Un convoglio molto simile a quello tipicamente associato al presidente degli Stati Uniti, Trump: moto Harley-Davidson della polizia a sirene spiegate e un enorme SUV blindato e nero. Con questo alto livello di protezione il numero uno della FIFA si sposta tra i vari stadi del torneo riuscendo a guardare anche più di una partita nella stessa giornata. Per i suoi movimenti, inoltre, è fondamentale un jet privato. Jet che gli ha messo a disposizione nientemeno che QatarAirways.
FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian national football team's dressing room following the Iran-New Zealand match in Group G of the 2026 World Cup.— Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 16, 2026
He praised the players, saying, "You are writing history and the whole world is watching you. Continue to play with⬇️ pic.twitter.com/O9LZk0broy
Costi esorbitantiSecondo alcune stime i costi di questo enorme apparato sono elevati. La sola logistica degli spostamenti, infatti, nel corso dell'intera competizione potrebbe raggiungere cifre tra i 400mila e gli 800mila euro. Questo senza contare che Infantino percepisce uno stipendio di circa 4 milioni di euro annui. Il contrasto con i comuni tifosi è evidente ed impietoso, dato che in molti devono fare i conti con problemi ai trasporti ed esorbitanti costi dei biglietti delle partite. Alcune stime hanno evidenziato come un ticket possa facilmente arrivare a costare 1600 euro. Se uno volesse, invece, seguire la sua nazionale durante tutto il Mondiale spenderebbe decine di migliaia di euro tra voli, hotel, spostamenti vari, logistica. Persino le famiglie dei calciatori hanno spesso scelto soluzioni più economiche e limitato i viaggi fra le città. Tutto questo non fa altro che aumentare le già notevoli polemiche di ogni tipo sorte intorno a questo contestato e caotico torneo Mondiale fin dai suoi esordi.
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