Tra le Nazionali scese in campo questa notte figura anche la Norvegia in cui gioca Erling Haaland. La selezione proveniente dal Nord Europa, infatti, ha giocato contro l'Iraq la partita valevole per la prima giornata del Girone I del Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti. I norvegesi hanno iniziato il torneo battendo 1-4 l'Iraq e Haaland, alla sua prima partita in assoluto nella massima competizione intercontinentale, ha realizzato una doppietta. Ancora una volta nella sua carriera, il centravanti fa un esordio all'insegna del gol.

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Haaland inizia col botto il suo Mondiale: gli altri grandi esordi del norvegese

Non è la prima volta che l'attaccante del Manchester City esordisce in una competizione, in una stracittadina o con una nuova maglia mettendo a segno una marcatura multipla. Infatti, nel mese di settembre delgiocato la sua prima partita incon ilrealizzato una tripletta contro ildiventando il secondo più giovane nella storia della competizione, dopo, a riuscirci. Nel mese di gennaio del, il norvegese passa aled ildi sei anni fa, entrando dalla panchina, fa il suo esordio incon tanto di tripletta contro l'

Dortmund, Germania - 18 febbraio 2020: Erling Haaland del Borussia Dortmund esulta con Gio Reyna e Raphael Guerreiro dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain al Signal Iduna Park. (Foto di Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images)

Esattamente un mese dopo, Haaland gioca il primo match di Champions League con la sua nuova maglia realizzando due reti nella partita valevole per gli ottavi di finale contro il Paris Saint-Germain. Due anni dopo, l'attaccante firma per il Manchester City ed il 7 agosto di quattro anni fa esordisce in Premier League segnando la doppietta che ha deciso la gara contro il West Ham. Durante la sua prima stagione con i Citizens, Haaland ha giocato per la prima volta nella sua carriera il derby contro il Manchester United.

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In quella stagione, la gara d'andata tra i due club di Manchester ha avuto luogo il. Il City allenato daha vintoe Haaland ha lasciato il segno realizzando tre gol. Questa notte, il classe 2000 ha giocato per la prima volta un match dei Mondiali e ha esordito come solo lui sa fare, ovvero realizzando una doppietta. La Norvegia, ovviamente, spera che il suo giocatore più importante continui così con la speranza di andare il più lontano possibile nella competizione.

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