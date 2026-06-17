Stanotte, il centravanti ha giocato per la prima volta un match della massima competizione intercontinentale e si è presentato con una doppietta
Norvegia vittoria in campo e sugli spalti: i tifosi spingono i remi delle navi vichinghe
Tra le Nazionali scese in campo questa notte figura anche la Norvegia in cui gioca Erling Haaland. La selezione proveniente dal Nord Europa, infatti, ha giocato contro l'Iraq la partita valevole per la prima giornata del Girone I del Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti. I norvegesi hanno iniziato il torneo battendo 1-4 l'Iraq e Haaland, alla sua prima partita in assoluto nella massima competizione intercontinentale, ha realizzato una doppietta. Ancora una volta nella sua carriera, il centravanti fa un esordio all'insegna del gol.
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Haaland inizia col botto il suo Mondiale: gli altri grandi esordi del norvegeseNon è la prima volta che l'attaccante del Manchester City esordisce in una competizione, in una stracittadina o con una nuova maglia mettendo a segno una marcatura multipla. Infatti, nel mese di settembre del 2019 ha giocato la sua prima partita in Champions League con il Red Bull Salisburgo realizzato una tripletta contro il Genk diventando il secondo più giovane nella storia della competizione, dopo Wayne Rooney, a riuscirci. Nel mese di gennaio del 2020, il norvegese passa al Borussia Dortmund ed il 18 gennaio di sei anni fa, entrando dalla panchina, fa il suo esordio in Bundesliga con tanto di tripletta contro l'Augsburg.
Esattamente un mese dopo, Haaland gioca il primo match di Champions League con la sua nuova maglia realizzando due reti nella partita valevole per gli ottavi di finale contro il Paris Saint-Germain. Due anni dopo, l'attaccante firma per il Manchester City ed il 7 agosto di quattro anni fa esordisce in Premier League segnando la doppietta che ha deciso la gara contro il West Ham. Durante la sua prima stagione con i Citizens, Haaland ha giocato per la prima volta nella sua carriera il derby contro il Manchester United.
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