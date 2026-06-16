Il Tottenham Hotspur vuole consegnare il prima possibile rosa dei sogni a Roberto De Zerbi. Dopo la disastrosa stagione appena conclusa, l'obiettivo degli Spurs è quello di tornare nelle zone europee in breve tempo e perché no, magari anche qualcosa in più... Dato il buon lavoro svolto dall'allenatore italiano nel pochissimo tempo avuto a disposizione, tra tattica e mentalità, la dirigenza ha deciso di mettergli a disposizione la sua rosa ideale già a giugno.

Perciò, il club londinese ha già iniziato da tempo le sue manovre soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo, dove la permanenza del capitano Romero è sempre più in dubbio. Per ora, il Tottenham ha chiuso Marcos Senesi a 0 dal Bournemouth, Andy Robertson anche lui gratis dal Liverpool e avrà nuovamente il talento Vuskovic dall'Amburgo (ma è probabile una sua grossa cessione). Tuttavia, nelle ultime ore sono rimbalzati dei rumors sul colpo grosso voluto dal tecnico ex Sassuolo...

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De Zerbi vuole Tonali a ogni costo

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Sandro Tonali del Newcastle United arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Newcastle United e West Ham United al St James' Park il 17 maggio 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Il grosso obiettivo dell'estate degli Spurs, e dei top club di Premier in generale, è Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, nonostante la deludente stagione tra Newcastle e Italia, rimane uno dei calciatori più ricercati durante i periodi di calciomercato. La sua disponibilità sul mercato è stata sondata varie volte, ricevendo spesso un secco no dai magpies. Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato e il giocatore potrebbe davvero cambiare sponda durante l'estate.

🚨 More on Sandro Tonali and Spurs exclusive story.#THFC believe Tonali’s open to joining and keen on the move, while talks with Newcastle will follow on price/package.



Tottenham want to go ahead strong and get it done as it’s a priority target wanted by De Zerbi.



🎥… pic.twitter.com/5yAq9TuKLR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

Secondo quanto riportato dal giornalista di calciomercato Fabrizio Romano, il Tottenham Hotspur sarebbe emerso come candidato forte nella corsa per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista bianconero. Inoltre, viene rivelato come Tonali stesso abbia dato segnali di apertura al club allenato da De Zerbi, che lo vedrebbe come pezzo ideale per alzare il livello della squadra. Tuttavia, sull'italiano non ci sarebbero solo gli Spurs ma a contenderselo sarebbero presenti anche Manchester City e Arsenal.

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