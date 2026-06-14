Il Tottenham Hotspur ha cominciato le prime mosse in vista della stagione 2026-27. La dirigenza degli spurs vuole regalare una squadra competitiva il prima possibile al proprio allenatore. Roberto De Zerbi infatti si è meritato un aiuto concreto da parte della dirigenza per via della salvezza raggiunta negli ultimi mesi della Premier League. Il tecnico italiano ha condotto il Tottenham Hotspur alla permanenza nel massimo campionato inglese in maniera fortunata ma anche convincente. Nonostante il poco tempo a disposizione per RDZ e dopo aver lavorato in maniera prioritaria sull'aspetto mentale, si è potuto notare anche un miglioramento sul lato del gioco. Perciò, l'obiettivo per la prossima stagione è come minimo un piazzamento europeo. Per poter aiutare il mister nel raggiungimento di questo obiettivo, la dirigenza ha già firmato Marcos Senesi e Andy Robertson a parametro zero e ha inviato due offerte al Brighton per Jan Paul van Hecke.

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Pedro Porro rimarrà al Tottenham

LA CORUNA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Pedro Porro, Gavi e Dani Olmo si alzano in piedi per l'inno nazionale prima dell'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Tuttavia, in attesa delle prossime discussioni sul difensore olandese già allenato da De Zerbi, il club londinese ha affrontato anche il tema delle cessioni. Nelle ultime settimane si è vociferato parecchio su un possibile interessamento del Manchester City per il terzino Pedro Porro. Tuttavia, gli spurs hanno deciso di chiudere le porte ai citizens, ribadendo l'assoluta fiducia nello spagnolo, che ha così ottenuto un prolungamento. Classe '99 e arrivato a Londra nel 2023, il calciatore è diventato sempre più centrale all'interno del Tottenham, riuscendo anche a strappare il pass per i Mondiali di quest'estate.

We are delighted to announce that Pedro Porro has signed a new, long-term contract with the Club ✍️



Congratulations, Pedro 🤍



🔗 https://t.co/HqjZ29XztT pic.twitter.com/EJsBbpyeGE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2026

Il comunicato ufficiale redatto dagli spurs inizia con la seguente frase: "Siamo lieti di annunciare che Pedro Porro ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Club". Il rinnovo sarà fino al 2031 e ci sarà la possibilità di estendere il contratto per altri 12 mesi. Secondo il DS Johan Lange, il prolungamento dell'esterno era una "priorità importante", visti gli "enormi progressi compiuti negli ultimi tre anni e mezzo".

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