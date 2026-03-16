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Manchester City-Real Madrid live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Champions League

Manchester City Real Madrid
Manchester City-Real Madrid, live streaming gratis e diretta tv degli ottavi di finale di Champions League: si riparte dallo 0-3.
Gennaro Dimonte
Gennaro Dimonte

Ottavi di ritorno di Champions League che, tra le tante, propongono un succosissimo Manchester City-Real Madrid. Martedì 17 marzo alle 21:00 all'Etihad Stadium i padroni di casa si giocano la qualificazione ai quarti contro gli spagnoli, forti del 3-0 dell'andata. Ci si aspetta una partita bellissima, ricca di colpi di scena e azioni spettacolari che terranno gli appassionati di calcio incollati sul divano.

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Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Manchester City-Real Madrid in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

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    • Manchester City-Real Madrid, il momento delle due squadre

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    Difendere questo triplo vantaggio è di vitale importante per i Galacticos, attivi anche sul fronte campionato ma distanti dal Barcellona di qualche punto. L'obiettivo, oltre alla qualificazione ai quarti di finale, è tornare a vincere la Champions League dopo l'ultima volta nel 2023-2024.

    Citizens che dovrebbero compiere un'autentica impresa all'Etihad Stadium. Recuperare tre gol a una squadra come il Real Madrid non sarà affatto semplice per la grandi qualità nella rosa a disposizione di Pep Guardiola possono giocare un ruolo da protagonista. C'è il precedente del 17 maggio 2023, in cui il City riuscì a battere il Real 4-0 nella partita di andata qualificandosi in finale, poi vinta contro l'Inter.

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    MADRID, SPAGNA - 11 MARZO: Federico Valverde del Real Madrid festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid CF e Manchester City FC allo Stadio Santiago Bernabéu l’11 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

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    MANCHESTER CITY (4-1-3-2): Donnarumma, Nunes, Diaz, Guehi, Ait-Nouri; Rodri; Cherki, Bernardo Silva, O'Reilly; Semenyo, Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

    REAL MADRID (4-4-2): Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Hujisen, Carreras; Valverde, Bellingham, Tchouameni, Guler; Mbappè, Vinicius Jr. Allenatore: Alvaro Arbeloa.

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