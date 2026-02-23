derbyderbyderby calcio estero Bayer Leverkusen-Olympiakos live: streaming gratis e diretta TV del match di Champions League

Bayer Leverkusen-Olympiakos live: streaming gratis e diretta TV del match di Champions League

Bayer Leverkusen Olympiakos
Bayer Leverkusen-Olympiakos, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per i playoff di Champions League e un posto agli ottavi.
Gennaro Dimonte
Gennaro Dimonte

Ritorno dei playoff di Champions League in cui si affronteranno nuovamente Bayer Leverkusen e Olympiakos. Martedì 24 febbraio, alle 21:00, la Bay Arena di Leverkusen sarà teatro di un match che mette in palio un posto agli ottavi di finale. Tedeschi per confermare il 2-0 dell'andata, greci a caccia dell'impresa.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Olympiakos in diretta TV e streaming gratis

Bayer Leverkusen-Olympiakos sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Champions League. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Bayer Leverkusen-Olympiakos in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

    • Bayer Leverkusen-Olympiakos, il momento delle due squadre

    Forti del successo esterno, i ragazzi allenati da Kasper Hjulmand potranno gestire questo doppio vantaggio in casa. In grande forma Patrick Schick, autore di una doppietta e di 13 reti finora in stagione tra campionato e coppe. Pesa la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Union Berlino che complica i piani di qualificazione alla prossima Champions League.

    Lo 0-2 casalingo subito all'andata impone ai greci di dover giocare all'attacco sin dai primi minuti di gioco. Nonostante il 2-0 contro il Panetolikos, il club del Pireo è al secondo posto in Super League, dietro all'AEK Atene capolista. L'obiettivo resta quello di concentrarsi sul campionato piuttosto che fare l'impresa in Champions.

    Bayer Leverkusen-Olympiakos live: streaming gratis e diretta TV del match di Champions League- immagine 5
    ATENE, GRECIA - 29 MAGGIO: Jose Luis Mendilibar, allenatore dell'Olympiacos. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Olympiakos

    BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba; Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick. Allenatore: KasperHjulmand

    OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Tsolakis, Rodinei, Retsos, Biancone, Onyemaechi; Scipioni, Hezze; Martins, Taremi, Podence; El Kaabi. Allenatore: José Luis Mendilibar.

