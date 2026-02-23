Bayer Leverkusen-Olympiakos live: streaming gratis e diretta TV del match di Champions League

Bayer Leverkusen-Olympiakos, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per i playoff di Champions League e un posto agli ottavi.

Ritorno dei playoff di Champions League in cui si affronteranno nuovamente Bayer Leverkusen e Olympiakos . Martedì 24 febbraio, alle 21:00, la Bay Arena di Leverkusen sarà teatro di un match che mette in palio un posto agli ottavi di finale. Tedeschi per confermare il 2-0 dell'andata, greci a caccia dell'impresa.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Olympiakos in diretta TV e streaming gratis

Bayer Leverkusen-Olympiakos sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Champions League. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.