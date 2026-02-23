Ritorno dei playoff di Champions League in cui si affronteranno nuovamente Bayer Leverkusen e Olympiakos. Martedì 24 febbraio, alle 21:00, la Bay Arena di Leverkusen sarà teatro di un match che mette in palio un posto agli ottavi di finale. Tedeschi per confermare il 2-0 dell'andata, greci a caccia dell'impresa.
CALCIO IN STREAMING
Bayer Leverkusen-Olympiakos live: streaming gratis e diretta TV del match di Champions League
Bayer Leverkusen-Olympiakos, il momento delle due squadre—
Forti del successo esterno, i ragazzi allenati da Kasper Hjulmand potranno gestire questo doppio vantaggio in casa. In grande forma Patrick Schick, autore di una doppietta e di 13 reti finora in stagione tra campionato e coppe. Pesa la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Union Berlino che complica i piani di qualificazione alla prossima Champions League.
Lo 0-2 casalingo subito all'andata impone ai greci di dover giocare all'attacco sin dai primi minuti di gioco. Nonostante il 2-0 contro il Panetolikos, il club del Pireo è al secondo posto in Super League, dietro all'AEK Atene capolista. L'obiettivo resta quello di concentrarsi sul campionato piuttosto che fare l'impresa in Champions.
Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Olympiakos—
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba; Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick. Allenatore: KasperHjulmand
OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Tsolakis, Rodinei, Retsos, Biancone, Onyemaechi; Scipioni, Hezze; Martins, Taremi, Podence; El Kaabi. Allenatore: José Luis Mendilibar.
