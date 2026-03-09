Lazio-Sassuolo streaming gratis: dove guardare la sfida in streaming gratis

Scopri dove guardare la partita di Serie A Lazio-Sassuolo in streaming gratis: su Sisal per seguire la diretta tv live della sfida.

Gennaro Dimonte 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 10:02)

Posticipo della 28° giornata di Serie A che propone Lazio-Sassuolo. Lunedì 9 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico si affrontano due squadre molto vicine in classifica con poche possibilità di qualificazione nelle coppe europee. Si tratta praticamente dell'ultima spiaggia per entrambe, ci si aspetta un match pieno di colpi di scena.

Hai tre possibilità per guardare Lazio-Sassuolo in streaming gratis:

Il momento delle due squadre — Biancocelesti a secco di vittorie da ben cinque giornata. L'ultima vittoria è arrivata il 30 gennaio contro il Genoa (3-2), poi due pareggi (Juventus e Cagliari) e altrettante sconfitte (Atalanta e Torino). La zona Conference League dista ben dodici punti, tantissimi a dieci giornate dal termine.

Momento estremamente positivo per i neroverdi. Ben tre le affermazioni consecutive, quattro nelle ultime cinque. Ha colpito il 2-1 casalingo contro l'Atalanta nonostante l'inferiorità numerica dovuta all'espulsione di Pinamonti nel primo tempo. Il Sassuolo ci crede e momentaneamente è a quota 38 punti, a -8 dalla Dea.

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni — LAZIO (4-3-3): Motta, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini. Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Kone, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurentie. Allenatore: Fabio Grosso.