derbyderbyderby calcio estero PSV-Feyenoord, il focus sui giocatori chiave: è Til vs il capocannoniere Ueda

GIOCATORI CHIAVE

PSV-Feyenoord, il focus sui giocatori chiave: è Til vs il capocannoniere Ueda

PSV Feyenoord
PSV-Feyenoord, oltre a essere il big match di Eredivisie, è la sfida tra tanti giocatori interessanti in chiave mercato. Sarà Til vs Ueda?
Gennaro Dimonte
Gennaro Dimonte

PSV-Feyenoord è tra i grandi classici del calcio olandese. Questo big match, valido per la 21° giornata di Eredivisie, probabilmente non sarà decisivo ai fini della classifica finale ma potrebbe dare un indirizzo su come terminerà la stagione. Diversi i giocatori chiave di questa sfida, pronti a dare il proprio contributo alle rispettive squadre. Diamo uno sguardo a quelli che, con tutta probabilità, saranno i trascinatori di questa partita che si prospetta molto interessante.

PSV-Feyenoord, il focus sui giocatori chiave: è Til vs il capocannoniere Ueda- immagine 2
ROTTERDAM, OLANDA - 06 AGOSTO: Anis Hadj Moussa, attaccante esterno del Feyenoord. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

PSV-Feyenoord, Til e Veerman le principali armi offensive ma occhio a Saibari

—  

Se si parla di gol fatti, Guus Til è l'attaccante che ne ha realizzati di più per quanto riguarda il Feyenoord. Ben 11 reti in campionato, due con tre assist in Champions League e la sensazione di poterne fare ancora. Il trequartista olandese ma nativo dello Zambia può dare quel pizzico di imprevedibilità a questo match, fondamentale per la continuità e la fuga verso il titolo. Già superato il record delle 10 marcature, messe a referto nelle ultime due stagioni.

Joey Veerman è quel tipo di giocatore che può dare la qualità che serve alla squadra per sbloccare questo tipo di partite. Con 8 gol e 10 assist è il più presente nelle azioni offensive dei biancorossi. Centrocampista di grande qualità, in grado di dare le geometrie giuste in mezzo al campo e di servire perfettamente i propri compagni. Il 27enne è tornato ai numeri del 2023 dopo la deludente annata da un solo gol e 8 assist.

Chiamarlo terza scelta è riduttivo, Ismael Saibari è la variabile impazzita del PSV. Lo sanno bene i tifosi della Juventus che hanno dovuto fare i conti con le sue giocate e gol nel playoff di Champions League perso nella stagione 2024-2025. L'esterno offensivo marocchino sta giocando molto bene, come lo dimostrano i 9 gol e 4 assist fatti finora in Eredivisie. Replicare gli 11+11 dello scorso anno non è impossibile, le big d'Europa sono già sulle tracce del classe 2001.

Feyenoord, il capocannoniere Ueda vicino ai 20 gol in campionato

—  

Ayase Ueda è senza ombra di dubbio il giocatore chiave e più pericoloso del Feyenoord. La punta giapponese ha realizzato ben 18 gol in Eredivisie ed è il capocannoniere indiscusso di questo campionato. Grande stagione per il classe 1998 che, nel 2024-2025, aveva realizzato solo 7 reti. Numeri, quelli attuali, che lo riportano in auge dopo le 18 realizzazioni in maglia Cercle Bruges. L'obiettivo quota 20, e forse 30, è più che possibile.

Con 6 gol e 4 assist, Anys Hadj Moussa è tra gli atleti più attenzionati dalla difesa del PSV. L'ala destra ex Vitesse sta per superare le 11 marcature tra campionato e Champions della scorsa stagione, con la sensazione che questa possa essere l'ultima annata in maglia Feyenoord.

Sem Steijn è quel tipo di giocatore in grado di poter cambiare la partita da un momento all'altro. 7 gol e 2 assist finora per il 24enne, prelevato dal Twente per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. La sua presenza è in dubbio per un problema fisico che lo attanaglia da tempo ma qualora dovesse rientrare in tempo per la sfida il capocannoniere dello scorso anno con 24 reti potrebbe essere letale.

Leggi anche
Chelsea-West Ham, statistiche e precedenti tra le due compagini di Londra
Marsiglia, De Zerbi spegne le voci sull’esonero: “Posto ideale per me”

© RIPRODUZIONE RISERVATA