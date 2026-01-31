PSV-Feyenoord, il focus sui giocatori chiave: è Til vs il capocannoniere Ueda

PSV-Feyenoord, oltre a essere il big match di Eredivisie, è la sfida tra tanti giocatori interessanti in chiave mercato. Sarà Til vs Ueda?

Gennaro Dimonte 31 gennaio - 10:36

PSV-Feyenoord è tra i grandi classici del calcio olandese. Questo big match, valido per la 21° giornata di Eredivisie, probabilmente non sarà decisivo ai fini della classifica finale ma potrebbe dare un indirizzo su come terminerà la stagione. Diversi i giocatori chiave di questa sfida, pronti a dare il proprio contributo alle rispettive squadre. Diamo uno sguardo a quelli che, con tutta probabilità, saranno i trascinatori di questa partita che si prospetta molto interessante.

PSV-Feyenoord, Til e Veerman le principali armi offensive ma occhio a Saibari — Se si parla di gol fatti, Guus Til è l'attaccante che ne ha realizzati di più per quanto riguarda il Feyenoord. Ben 11 reti in campionato, due con tre assist in Champions League e la sensazione di poterne fare ancora. Il trequartista olandese ma nativo dello Zambia può dare quel pizzico di imprevedibilità a questo match, fondamentale per la continuità e la fuga verso il titolo. Già superato il record delle 10 marcature, messe a referto nelle ultime due stagioni.

Joey Veerman è quel tipo di giocatore che può dare la qualità che serve alla squadra per sbloccare questo tipo di partite. Con 8 gol e 10 assist è il più presente nelle azioni offensive dei biancorossi. Centrocampista di grande qualità, in grado di dare le geometrie giuste in mezzo al campo e di servire perfettamente i propri compagni. Il 27enne è tornato ai numeri del 2023 dopo la deludente annata da un solo gol e 8 assist.

Chiamarlo terza scelta è riduttivo, Ismael Saibari è la variabile impazzita del PSV. Lo sanno bene i tifosi della Juventus che hanno dovuto fare i conti con le sue giocate e gol nel playoff di Champions League perso nella stagione 2024-2025. L'esterno offensivo marocchino sta giocando molto bene, come lo dimostrano i 9 gol e 4 assist fatti finora in Eredivisie. Replicare gli 11+11 dello scorso anno non è impossibile, le big d'Europa sono già sulle tracce del classe 2001.

Feyenoord, il capocannoniere Ueda vicino ai 20 gol in campionato — Ayase Ueda è senza ombra di dubbio il giocatore chiave e più pericoloso del Feyenoord. La punta giapponese ha realizzato ben 18 gol in Eredivisie ed è il capocannoniere indiscusso di questo campionato. Grande stagione per il classe 1998 che, nel 2024-2025, aveva realizzato solo 7 reti. Numeri, quelli attuali, che lo riportano in auge dopo le 18 realizzazioni in maglia Cercle Bruges. L'obiettivo quota 20, e forse 30, è più che possibile.

Con 6 gol e 4 assist, Anys Hadj Moussa è tra gli atleti più attenzionati dalla difesa del PSV. L'ala destra ex Vitesse sta per superare le 11 marcature tra campionato e Champions della scorsa stagione, con la sensazione che questa possa essere l'ultima annata in maglia Feyenoord.

Sem Steijn è quel tipo di giocatore in grado di poter cambiare la partita da un momento all'altro. 7 gol e 2 assist finora per il 24enne, prelevato dal Twente per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. La sua presenza è in dubbio per un problema fisico che lo attanaglia da tempo ma qualora dovesse rientrare in tempo per la sfida il capocannoniere dello scorso anno con 24 reti potrebbe essere letale.