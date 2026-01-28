Liverpool-Qarabag live: streaming gratis e diretta TV del match di Champions League

Liverpool-Qarabag, dove vedere in streaming live gratis e in diretta tv la partita valevole per la giornata finale di Champions League.

Gennaro Dimonte 28 gennaio - 00:15

Ultimo turno di Champions League che vedrà contrapposti Liverpool e Qarabag. Sfida molto interessante ad Anfield mercoledì 28 gennaio alle 21:00 tra due club con obiettivi diversi ma con posizioni di classifica favorevoli. Reds con l'obiettivo della top 8 e di conseguenza gli ottavi di finale, azeri vicinissimi alla storia e una qualificazione ai playoff.

Liverpool-Qarabag, il momento delle due squadre — Liverpool che ha raccolto 15 punti in 7 giornate ed è praticamente già qualificato agli ottavi di finale. Solo con una sconfitta infatti i Reds sarebbero fuori dalla top 8 e a quel punto costretti a giocare i playoff. Continua il periodo non positivo in Premier League per Salah e compagni, con la sconfitta nel finale per 3-2 contro il Bournemouth che vale momentaneamente il sesto posto.

Azeri a un passo da quella che significherebbe storia. Con 10 punti infatti il club di Baku potrebbe qualificarsi per la prima volta alla seconda fase di Champions League. Una sconfitta potrebbe risultare indolore per i ragazzi allenati da Qurbanov, nel caso in cui dovessero arrivare risultati favorevoli dagli altri campi. Fondamentale può essere stato in questo senso il 3-2 in rimonta contro l'Eintracht Francoforte della settima giornata.

Le probabili formazioni di Liverpool-Qarabag — LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Frimpong, Endo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Etikike, Wirtz. Allenatore: Arne Slot

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski, Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. Allenatore: Qurban Qurbanov.