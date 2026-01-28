derbyderbyderby calcio estero Liverpool-Qarabag live: streaming gratis e diretta TV del match di Champions League

Liverpool Qarabag
Liverpool-Qarabag, dove vedere in streaming live gratis e in diretta tv la partita valevole per la giornata finale di Champions League.
Ultimo turno di Champions League che vedrà contrapposti Liverpool e Qarabag. Sfida molto interessante ad Anfield mercoledì 28 gennaio alle 21:00 tra due club con obiettivi diversi ma con posizioni di classifica favorevoli. Reds con l'obiettivo della top 8 e di conseguenza gli ottavi di finale, azeri vicinissimi alla storia e una qualificazione ai playoff.

Dove vedere Liverpool-Qarabag in diretta TV e streaming gratis

Liverpool-Qarabag sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Champions League.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Liverpool-Qarabag in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

    • Liverpool-Qarabag, il momento delle due squadre

    Liverpool che ha raccolto 15 punti in 7 giornate ed è praticamente già qualificato agli ottavi di finale. Solo con una sconfitta infatti i Reds sarebbero fuori dalla top 8 e a quel punto costretti a giocare i playoff. Continua il periodo non positivo in Premier League per Salah e compagni, con la sconfitta nel finale per 3-2 contro il Bournemouth che vale momentaneamente il sesto posto.

    Azeri a un passo da quella che significherebbe storia. Con 10 punti infatti il club di Baku potrebbe qualificarsi per la prima volta alla seconda fase di Champions League. Una sconfitta potrebbe risultare indolore per i ragazzi allenati da Qurbanov, nel caso in cui dovessero arrivare risultati favorevoli dagli altri campi. Fondamentale può essere stato in questo senso il 3-2 in rimonta contro l'Eintracht Francoforte della settima giornata.

    Liverpool-Qarabag live: streaming gratis e diretta TV del match di Champions League- immagine 5
    DUBLINO, IRLANDA - 23 LUGLIO: Gurban Gurbanov, allenatore del  Qarabag. (Foto di Charles McQuillan/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Liverpool-Qarabag

    LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Frimpong, Endo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Etikike, Wirtz. Allenatore: Arne Slot

    QARABAG (4-2-3-1): Kochalski, Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. Allenatore: Qurban Qurbanov.

