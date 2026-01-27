Atletico Madrid-Bodo Glimt live: streaming gratis e diretta TV di Champions League

Atletico Madrid-Bodo Glimt, dove vedere in streaming live gratis e in diretta tv la partita valida per l'ultima giornata di Champions League.

Gennaro Dimonte 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 23:58)

Ultima giornata di Champions League che vedrà l'Atletico Madrid affrontare il Bodo Glimt. Mercoledì 28 gennaio alle 21:00 al Wanda Metropolitano i madrileni si giocano un posto nelle prime otto della classifica che significherebbe ottavi senza passare dai playoff. Norvegesi a caccia di un successo per poter stare nelle 24 e passare il turno. Ci si aspetta una sfida emozionante in Spagna, importante per entrambe.

Dove vedere Atletico Madrid-Bodo Glimt in diretta TV e streaming gratis — Atletico Madrid-Bodo Glimt sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Champions League. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Atletico Madrid-Bodo Glimt in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Atletico Madrid-Bodo Glimt nella sezione Live Streaming.

Atletico Madrid-Bodo Glimt, il momento delle due squadre — Spagnoli a un passo dalla top 8 ma per centrare direttamente gli ottavi occorre vincere obbligatoriamente e sperare in una serie di incroci positivi. Il pareggio di Istanbul contro il Galatasaray ha leggermente complicato i piani di Simeone ma la qualificazione diretta è ancora possibile. Il successo per 3-0 contro il Maiorca in campionato ha riportato i Colchoneros al terzo posto in Liga.

Ottimo periodo per i norvegesi, reduci in Champions League dalla bellissima vittoria casalinga per 3-1 contro il Manchester City. Questo permette ai ragazzi allenati da Knutsen di poter ancora sognare di qualificarsi ai playoff. Quattro successi negli ultimi cinque match per Hauge e compagni tra campionato, coppa e amichevoli in vista della ripresa del campionato.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Bodo Glimt — ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak, Llorente, Gimenez, Pubil, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Baena; Sorloth, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen.