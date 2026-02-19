derbyderbyderby calcio estero Jagiellonia-Fiorentina live: streaming gratis e diretta TV del match di Conference League

Jagiellonia-Fiorentina live: streaming gratis e diretta TV del match di Conference League

Jagiellonia Fiorentina
Jagiellonia-Fiorentina, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per i playoff di Conference League e un posto agli ottavi.
Gennaro Dimonte
Gennaro Dimonte

Fiorentina impegnata sul campo dello Jagiellonia nell'andata dei playoff di Conference League. Mercoledì 19 febbraio, alle 21:00, presso la Chorten Arena di Bialystok la viola avrà il compito di provare la scalata fino alla finale, come già accaduto due stagioni fa. Con un chiaro occhio alla Serie A e la volontà di salvarsi dopo un avvio di campionato disastroso.

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in diretta TV e streaming gratis

Jagiellonia-Fiorentina sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Conference League. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Jagiellonia-Fiorentina in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

    • Jagiellonia-Fiorentina, il momento delle due squadre

    Polacchi in testa nella Ekstraklasa a 36 punti dopo venti giornate, con una partita in meno a due punti di vantaggio sul Gornik Zabrze. Giallorossi che sono tornati a giocare a metà febbraio dopo la sosta prolungata post Natale ma sembrano non aver sofferto più di tanto lo stop: due successi e un pareggio a Cracovia finora. L'obiettivo è replicare il quarto di finale raggiunto nella scorsa edizione.

    Quattro punti in campionato fondamentali per la Fiorentina in ottica salvezza. Prima il pareggio beffardo in casa contro il Torino, poi l'inaspettato 1-2 a Como. Consapevolezza di dover uscire dalla zona rossa che sta pian piano entrando nella testa dei giocatori, partiti con obiettivi ben diversi rispetto all'attuale terzultimo posto in Serie A.

    Jagiellonia-Fiorentina live: streaming gratis e diretta TV del match di Conference League- immagine 5
    BRUGES, BELGIO - 13 MARZO: Adrian Siemieniec, allenatore dello Jagiellonia Bialystok e presente in UEFA Conference League. (Foto di Omar Havana/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Jagiellonia-Fiorentina

    Polacchi con un offensivo 4-2-3-1, con Badzar unica punta davanti al terzetto composto da Pozo, Imaz e Jozwiak. Diversi cambi in vista per la Fiorentina in questa trasferta polacca. In conferenza Vanoli ha annunciato la presenza di Lezzerini in porta al posto di De Gea e le assenze di Solomon e Kean. Gosens titolare per recuperare la condizione migliore, in attacco ci sarà Piccoli con Harrison e Fazzini ai lati.

    JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz, Wojtuszek, Pelmard, Vital, Wdowik; Drachal, Mazurek; Pozo, Imaz, Jozwiak; Badzar. Allenatore: Adrian Siemieniec

    FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fabbian, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA