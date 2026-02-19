Jagiellonia-Fiorentina live: streaming gratis e diretta TV del match di Conference League

Jagiellonia-Fiorentina, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per i playoff di Conference League e un posto agli ottavi.

Gennaro Dimonte 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 11:05)

Fiorentina impegnata sul campo dello Jagiellonia nell'andata dei playoff di Conference League. Mercoledì 19 febbraio, alle 21:00, presso la Chorten Arena di Bialystok la viola avrà il compito di provare la scalata fino alla finale, come già accaduto due stagioni fa. Con un chiaro occhio alla Serie A e la volontà di salvarsi dopo un avvio di campionato disastroso.

Jagiellonia-Fiorentina, il momento delle due squadre — Polacchi in testa nella Ekstraklasa a 36 punti dopo venti giornate, con una partita in meno a due punti di vantaggio sul Gornik Zabrze. Giallorossi che sono tornati a giocare a metà febbraio dopo la sosta prolungata post Natale ma sembrano non aver sofferto più di tanto lo stop: due successi e un pareggio a Cracovia finora. L'obiettivo è replicare il quarto di finale raggiunto nella scorsa edizione.

Quattro punti in campionato fondamentali per la Fiorentina in ottica salvezza. Prima il pareggio beffardo in casa contro il Torino, poi l'inaspettato 1-2 a Como. Consapevolezza di dover uscire dalla zona rossa che sta pian piano entrando nella testa dei giocatori, partiti con obiettivi ben diversi rispetto all'attuale terzultimo posto in Serie A.

Le probabili formazioni di Jagiellonia-Fiorentina — Polacchi con un offensivo 4-2-3-1, con Badzar unica punta davanti al terzetto composto da Pozo, Imaz e Jozwiak. Diversi cambi in vista per la Fiorentina in questa trasferta polacca. In conferenza Vanoli ha annunciato la presenza di Lezzerini in porta al posto di De Gea e le assenze di Solomon e Kean. Gosens titolare per recuperare la condizione migliore, in attacco ci sarà Piccoli con Harrison e Fazzini ai lati.

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz, Wojtuszek, Pelmard, Vital, Wdowik; Drachal, Mazurek; Pozo, Imaz, Jozwiak; Badzar. Allenatore: Adrian Siemieniec

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fabbian, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli.